La Reina Sofía se encuentra con Carlos Alcaraz y le desea suerte en el Miami Open

La Reina Sofía junto al tenista Carlos Alcaraz en Miami. - CASA REAL

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha saludado y deseado suerte al tenista Carlos Alcaraz, que se encuentra disputando el Miami Open, ciudad a la que la Reina ha viajado para asistir a la presentación de la iniciativa America&Spain 250, organizado por el Queen Sofia Spains Institute.

Según ha informado Casa Real, la Reina se ha encontrado además con el joven tenista Rafa Jodar, a quien también ha deseado suerte en el torneo.

LA REINA PRESIDE EL PRIMER EVENTO DE AMERICA&SPAIN250

La Reina Sofía presidió este viernes en Miami un programa académico organizado por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI) con el que apoya una iniciativa que conmemora la fundación de Estados Unidos y las contribuciones de España a la Revolución Americana.

El evento, titulado "Florida, Cuba y el Caribe en la Revolución Americana", tuvo lugar en la Freedom Tower (Torre de la Libertad) del Miami Dade College, un "emblemático" edificio histórico de la ciudad, inspirado arquitectónicamente en la Giralda de Sevilla y que fue un centro de acogida y asistencia de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos durante el siglo XX, informan las organizaciones en un comunicado.

El programa, organizado en colaboración con el Consulado General de España en Miami, Miami Dade College, Florida International University y Miami-Dade 250, es uno de los actos inaugurales de las actividades de 2026 de la iniciativa America&Spain250.

Esta se trata de un proyecto plurianual dedicado a conmemorar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos y a destacar las contribuciones de España a la Revolución Americana y a la historia compartida entre ambos países, así como "reforzar el reconocimiento del papel de las comunidades hispanas y latinas en la fundación del país", indica la nota de prensa.

En el mismo participó Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, y los historiadores Gonzalo M. Quintero Saravia, Jane Landers y Richard L. Kagan, además de la orquesta y el coro de la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de Florida International University a través de una actuación musical.