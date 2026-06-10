El representante del Frente Polisario en España celebra la retirada del acto sobre el Sáhara en la Feria del Libro

Archivo - El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, durante una entrevista para Europa Press, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha celebrado la retirada en la Feria del Libro de Madrid de la charla titulada 'Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas' que se iba a celebrar en la tarde de este miércoles.

Un evento al que ha acusado de promover la "ocupación ilegal" del Sáhara "por parte de Marruecos desde hace medio siglo". "Celebramos que el respeto al Derecho Internacional siga primando, al menos en algunos espacios", ha afirmado en una publicación a través de 'X'. Y ha concluido el mensaje reivindicando la libertad del Sáhara.

La Feria del Libro ha decidido este miércoles cancelar el acto porque "no se ajusta a los criterios de pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles en un espacio cultural de carácter público y abierto", según han explicado desde la organización.

En este sentido, ha lamentado "un fallo" en los "mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos" y se ha comprometido a reforzar los procedimientos para validar las actividades.