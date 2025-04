Los reservistas urgen a Defensa que posibilite su reincorporación a las Fuerzas Armadas si así lo piden: "Ganamos todos"

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Oficiales de Complemento en Reserva de Especial Disponibilidad han comenzado a moverse para salir del "limbo" en el que viven al verse "forzados" a dejar las Fuerzas Armadas. Quieren un cambio en la legislación para poder reincorporarse si así lo desean y defienden que sería una solución beneficiosa para ellos y para el Ministerio de Defensa, que recuperaría profesionales altamente cualificados y paliaría su déficit de oficiales.

"Ganamos todos", sostiene Salvador González, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Complemento de Especial Disponibilidad (ASORED), constituida para avanzar en la consecución de las demandas de estos profesionales de las Fuerzas Armadas y presidida por Gerardo Antonio Ogáyar Suárez.

Los militares de complemento ocupan vacantes fundamentales dentro de la relación de puestos militares de los Ejércitos, pero tienen una relación temporal con el Ministerio de Defensa y encadenan compromisos sucesivos sin lapsos entre ellos que los hagan discontinuos hasta los 18 años de servicio o hasta los 45 años de edad.

González, que tenía el empleo de teniente, especialidad fundamental de Infantería, salió del Ejército de Tierra a los 49 años, tras pasar 18 dedicado a las Fuerzas Armadas. Ahora es vigilante de seguridad.

Relata en una entrevista a Europa Press su viacrucis para conseguir empleo tras su "inexorable salida forzada" del Ejército. "Yo era consciente de que el fin de mi trayectoria finalizaba y tenía que empezar a buscarme la vida en el mercado laboral civil, y lo estuve haciendo con bastante antelación", comienza. "Me saqué un máster de dirección de seguridad privada porque además yo creía que tendría salida con esa titulación, ya que he sido jefe de Inteligencia y Seguridad del regimiento durante ocho años", agrega.

Pero se dio de bruces contra la realidad. "Nadie se acordó de mí, no nos tienen en cuenta (en el mercado laboral) y salimos sin ninguna homologación, sin ninguna certificación de experiencia, nada que sea tangible para las empresas", explica. "Nos vemos muy desnudos", ahonda.

Otro problema que relata es la bajada en el nivel de cotización, aunque especifica que sí cobran una pensión, que es 1,9 veces la asignación por disponibilidad que cobra la tropa, con retención de ISFAS e IRPF. "Estás cotizando en un nivel uno de la Administración, te sacan, te echan entre comillas del Ejército y tienes que acabar en un puesto cuya categoría profesional es subalterno", resume González.

La condición de permanente se adquiere mediante promoción interna u oposición, si bien los dos sistemas tienen limitaciones. Requerido por el motivo por el que no la adquirió, González cuenta que la Administración "apenas sacaba vacantes". "No teníamos oportunidad, ni tampoco tiempo para estudiar, no había ninguna dispensa para el profesional que estaba trabajando", explica.

PARA SOLUCIONAR NECESIDADES COYUNTURALES

En este contexto, González denuncia que las Fuerzas Armadas han utilizado la figura del militar de complemento para solucionar necesidades "coyunturales" que no son capaces de satisfacer y se desentienden de ellos a su salida. Según él, esto no ocurre en otros ejércitos europeos que sí ofrecen soluciones a sus militares en situación similar, como Francia.

"Tirando del hilo" y al conocer que hay más compañeros descontentos, un grupo de reservistas de especial disponibilidad decidieron crear ASORED. Sus demandas se concretan en un cambio en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, para que los compañeros que se encuentran en situación de desempleo a su salida puedan reincorporarse a la Fuerzas Armadas.

González sostiene que su vuelta puede dar respuesta a la falta de personal de las Fuerzas Armadas y a la carencia de oficiales, reconocida por el Ministerio de Defensa en varios informes. Actualmente, hay 7.732 reservistas de especial disponibilidad, según datos de la Estadística de personal reservista de especial disponibilidad, reservista voluntario y reservista obligatorio del año 2023, publicada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

"Hay carencia de personal, de oficiales, de tropas, pero en el caso concreto de oficiales, no sólo es en las unidades, sino también en la administración periférica del Ministerio de Defensa", explica a Europa Press.

Asimismo, defiende que se trata de profesionales ya formados y que prácticamente no requieren ningún tipo de actualización. "Formar un oficial a día de hoy son cinco años en la Academia General Militar y con los costes que ello conlleva, el Ministerio de Defensa recupera a un personal que está formado, con experiencia y encima se ahorran ellos mismos una asignación de un profesional sobrecualificado para los empleos que se ofertan actualmente y que está en su casa o en el paro o tratando de sobrevivir", sostiene. "Estamos bien todavía física e intelectualmente, es que nos hemos ido en el mejor momento profesional de nuestras vidas", lamenta González.

Si estos profesionales descartan la vuelta a las Fuerzas Armadas, ASORED reclama la posibilidad de pasar a la reserva activa con los años que tengan cotizados. "Como un militar cualquiera, hasta la edad legal de jubilación", precisa.

LOS PRIMEROS PASOS

ASORED ya ha dado sus primeros pasos concretos para avanzar en la consecución de sus demandas. Se han reunido con partidos políticos, con el Observatorio de la Vida Militar, han enviado un escrito a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y se han puesto en contacto con jueces y fiscales interinos, que viven una situación muy similar a la suya. "Estamos estudiando con ellos la vía europea para denunciar al Estado al que juramos defender", lamenta Salvador González.

Sumar ha registrado en el Congreso una iniciativa que recoge algunas de las demandas de la asociación. Pide al Gobierno "promover las acciones oportunas e inmediatas que permitan a los actuales militares de complemento en situación de Reserva de Especial Disponibilidad reincorporarse voluntariamente a unidades dentro del área geográfica en la que tengan ubicado su domicilio para permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de pase a la reserva y sin ningún tipo de limitación por razón de empleo, cubriendo puestos de la estructura de los Ejércitos o el Órgano Central de la Defensa".

Mientras, González garantiza que seguirá luchando. "Mi hogar es mi primera patria ahora. Y en esa guerra no hay trinchera que me pare", zanja.