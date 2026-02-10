Reunión en el Congreso de Armengol con el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, recibe al presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Marcos Perestrello de Vasconcellos - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se ha reunido este martes en sede parlamentaria con el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Marcos Perestrello, quien se ha acercado a media tarde hasta el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

A su llegada le estaba esperando ya en el Patio de Floridablanca la presidenta del Congreso y juntos se han dirigido hacia el Salón de Pasos Perdidos, donde han tenido lugar las presentaciones de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y la delegación española.

En concreto, Perestrello ha estado acompañado por el director de la Comisión de Democracia y Seguridad de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Nathan Robinson Grison, y por el letrado de la Asamblea de la República Portuguesa Artur Reis.

Tras los correspondientes saludos y posar ante los medios de comunicación, el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha firmado el Libro de Honor del Congreso y la comitiva se ha dirigido a la Sala Mariana Pineda, donde tienen lugar las reuniones de la Junta de Portavoces, para mantener una reunión privada.

En dicho encuentro, además de la presidenta del Congreso han participado el presidente de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el senador del PP Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, así como el senador socialista César Mogo Zaro y la diputada socialista Begoña Nasarre Oliva.

Por el Congreso ha pasado este martes también el presidente de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, Ruslán Stefanchuk, quien ha pronunciado un discurso en el Salón de Plenos donde, además de agradecer el apoyo español a su país frente a la invasión de Rusia, ha aprovechado para pedir a España más ayuda militar.