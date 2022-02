Revilla afea al PP los "infundios" contra España en Bruselas por el reparto de los fondos europeos

La vicepresidenta Calviño aplaude en una reunión el "patriotismo" del presidente cántabro

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha recriminado este miércoles al Partido Popular haber enviado a Bruselas para criticar el reparto de los fondos europeos una "cofradía de alcaldes y de políticos" que lanzaron "infundios" y hablaron mal de España.

Así se ha expresado Revilla en una rueda de prensa en Madrid, en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ha agradecido las palabras del presidente cántabro.

Revilla ha cargado contra el PP por transmitir en el extranjero, con el viaje encabezado por el portavoz nacional 'popular' y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que España es un país donde "se utilizan los recursos públicos a capricho de quien gobierna".

Alcaldes del PP de diferentes puntos de España se desplazaron la semana pasada hasta Bruselas, la capital comunitaria, para denunciar ante la Comisión Europea la forma de repartir los fondos europeos llevada a cabo por el Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez.

"Lanzar infundios fuera de nuestro país, como recientemente en una cofradía de alcaldes y de políticos hablando de España como un país donde se utilizan los recursos públicos a capricho de quien gobierna, puede desalentar a los miembros de la Comisión Europea, que al parecer no han sido demasiado convencidos por estas críticas, a mandar recursos" para superar la pandemia, ha manifestado Revilla.

Y ha incidido en el "poco éxito" de la "peregrinación". A la comitiva del PP "no la ha recibido casi nadie, y a mí me han recibido tres comisarios, y no se me ha ocurrido hablar mal de España en ningún sitio", ha recalcado Revilla, para sentenciar que "de España hay que hablar siempre bien y sobre todo cuando se está fuera".

Por su parte, Calviño ha aplaudido el mensaje de Revilla y ha apelado al sentido común y a la lealtad al país como "patriotismo".

La titular económica del Gobierno central y el presidente de Cantabria han mantenido esta mañana una reunión en Madrid para hablar de financiación y de modernizar la industria y las infraestructuras.