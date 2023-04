Revilla asegura que la salud mental de Cantabria "es mejor que la de Madrid"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este miércoles que la salud mental de Cantabria "es mejor que la de Madrid", después de afirmar que su región "no puede permitirse el lujo" de bajar los impuestos como en la capital.

Así se ha expresado en un desayuno de Nueva Economía Fórum, celebrado en Madrid, en el que ha defendido su apuesta por un gran despliegue servicios públicos en los municipios cántabros como la construcción de carreteras, la instalación de banda ancha en todos los municipios o que haya un médico en cada pueblo.

Revilla ha sostenido que la salud mental de la gente de Cantabria "es mejor que la de Madrid" porque los habitantes de su región tienen acceso a más psiquiatras, pueden "salir a la huerta", ir a pescar o a "ir andando con los perros por los pueblos", resaltando que su región no puede llevar a cabo una rebaja fiscal como en la Comunidad de Madrid.

"Yo no puedo permitirme el lujo que puede permitirse la señora Ayuso. Ya me gustaría a mí tener aquí domiciliadas al 70 por ciento de las empresas (...) Yo si la hago (rebaja fiscal), no puedo hacer lo que hago con mis niños de Cantabria, que todos tienen maestro, ni tener un médico en cada pueblo, ni tener las carreteras que tenemos", ha relatado el presidente cántabro.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "volver a los pueblos", esgrimiendo las posibilidades de llevar empresas a Cantabria gracias a las comunicaciones o el despliegue de Internet. "Se puede llevar un negocio perfectamente desde un pueblo", ha añadido.