El Rey acudirá acompañado de Albares a la toma de posesión de De la Espriella como nuevo presidente de Colombia

Archivo - El Rey Felipe VI (c), durante la visita institucional realizada con motivo de los cien años de historia del espacio expositivo, en la sede del Instituto Geológico y Minero de España, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha anunciado este viernes que el Rey Felipe VI acudirá a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, como presidente el próximo 7 de agosto.

"Su Majestad el Rey viajará a Colombia con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial al presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el próximo jueves 7 de agosto", ha indicado en un escueto comunicado Exteriores.

Con esta, serán 24 las ocasiones en las que el Rey ha representado a España en las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos. No obstante, ha venido ostentando este papel desde 1996, cuando aún era Príncipe de Asturias, tras encomendárselo su padre, Juan Carlos I.

La toma de posesión del presidente electo colombiano se incorpora a una lista en la que también están Portugal (9 de marzo); Chile (11 de marzo) y Costa Rica (8 de mayo). En 2022 (Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia) y en 2024 Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana) fueron los dos años en los que Felipe VI asistió a más tomas de posesión (cuatro cada año).

El año 2023 también fue importante en número de asistencias a tomas de posesión con tres (Brasil, Paraguay y Argentina). En 2020 fueron dos (Uruguay y Bolivia) al igual que en 2021 (Ecuador y la ya mencionada de Perú). Mientras que en 2016 (Portugal), en 2018 (México), en 2019 (Panamá) y en 2025 (Uruguay) asistió a una cada uno de esos años citados.

VOLVERÁ A SER ACOMPAÑADO POR ALBARES

Por otro lado, Exteriores ha confirmado a Europa Press que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, acompañará al Rey Felipe a la toma de posesión de De la Espriella después de que no lo hiciese el pasado 28 de julio en la investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a la que si acudió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes de Exteriores justificaron la ausencia de Albares en ese caso por el hecho de que el viaje coincidía "con el último Consejo de Ministros del curso", que se que se celebraró el pasado martes, en el que el ministro "debía presentar puntos del orden del día".