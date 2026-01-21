El Rey agradece en la Eurocámara el afecto de los países de la UE a España tras el accidente de Adamuz

1044494.1.260.149.20260121123008 Imagen de los trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). A 21 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España) - Joaquín Corchero - Europa Press

ESTRASBURGO (FRANCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Rey ha agradecido ante el Parlamento Europeo, "de manera extraordinaria y muy sentida" y en nombre de todos los españoles, las muestras de afecto que han recibido estos días tras el "terrible" accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas y que ha dejado decenas de heridos.

Al inicio de su discurso con motivo del cuadragésimo aniversario de la adhesión formal de España a las Comunidades Europeas, el Jefe del Estado ha aprovechado para dar las gracias por el afecto que le han hecho llegar "tantas autoridades, instituciones y ciudadanos anónimos de tantos lugares, especialmente de los países de la Unión", a raíz del siniestro que tuvo lugar el pasado domingo.

"Dentro del dolor inmenso por tantas personas que perdieron la vida, por los que resultaron heridas y por sus familias, esas expresiones de apoyo y de cercanía nos reconfortan y nos refuerzan en el espíritu y sentimiento europeo que es nuestro gran patrimonio compartido", ha enfatizado.

La ceremonia por el cuadragésimo aniversario de la adhesión de España y Portugal que se celebra en Estrasburgo (Francia) ha comenzado guardando un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos en el mencionado accidente ferroviario.

LA "TRISTEZA" DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ha sido después de que Metsola mostrara la "tristeza" de la Eurocámara por lo ocurrido en Adamuz y agradeciera a los bomberos, a los servicios de emergencia y a las personas que mostraron "coraje y profesionalismo" en momentos tan difíciles. "Nuestros pensamientos están con aquellos que han perdido a sus queridos y con los heridos", ha manifestado.

Precisamente este martes, los Reyes visitaron Adamuz, la zona cero del fatal siniestro, para conocer de primera mano los detalles del accidente y también tuvieron ocasión de hablar con algunos de los profesionales que intervinieron tras el accidente y con algunas víctimas.