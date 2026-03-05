El Rey asistirá a la toma de posesión de Kast en Chile y viajará luego a Bolivia para reunirse con su presidente

El Rey Felipe VI - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI viajará la próxima semana para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, y posteriormente se desplazará a Bolivia para reunirse con su nuevo presidente, Rodrigo Paz, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El monarca estará en la ceremonia de transmisión del mando presidencial por parte de Gabriel Boric a Kast, el candidato ultraderechista que se impuso en las presidenciales del pasado mes de noviembre a la oficialista Jeannette Jara, el próximo 11 de marzo, acompañado por el titular de Exteriores, José Manuel Albares.

El Rey ha venido representando tradicionalmente a España en todas las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos, ya desde su época como Príncipe de Asturias, salvo contadas excepciones.

Una de ellas fue la de Paz el pasado mes de noviembre en Bolivia. Entonces, el monarca tuvo que declinar asistir debido a que el acto estaba previsto un día antes de que iniciara su viaje de Estado a China junto a la Reina Letizia. En representación española viajó la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Felipe VI aprovechará ahora su desplazamiento a Chile para continuar viaje a Bolivia y poder así mantener un primer encuentro con el nuevo presidente boliviano, al que ya conocía de antemano desde hacía años.

Antes de este desplazamiento al otro lado del Atlántico, el Rey asistirá el próximo lunes en Lisboa a la toma de posesión del nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, tal y como adelantó él mismo durante la visita de despedida a Madrid del mandatario saliente, Marcelo Rebelo de Sousa.

Desde Exteriores han resaltado que con la presencia del Rey en estos actos, "el Gobierno de España refuerza los extraordinarios lazos que unen a los pueblos de ambos lados del Atlántico, a la vez que transmite su disposición a seguir estrechando las relaciones bilaterales entre países que comparten el espacio común de la Comunidad Iberoamericana de Naciones" en el año en que Madrid acogerá la próxima cumbre el mes de noviembre.