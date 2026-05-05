El Rey asistirá el viernes a la toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica

El Rey Felipe VI - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI asistirá este viernes a la toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica, la conservadora Laura Fernández, en representación de España, según ha anunciado este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Según Exteriores, con la presencia del monarca, a quien acompañará esta vez la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, y no el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el Gobierno "refuerza los vínculos de cercanía y afinidad que unen a los pueblos español y costarricense".

Asimismo, la asistencia del Rey, quien ha venido representando a España en las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos ya desde cuando era Príncipe de Asturias, también permitirá transmitir a la nueva presidenta la disposición del Ejecutivo "a seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países, que comparten el espacio común de la Comunidad Iberoamericana de Naciones".

Precisamente, la toma de posesión de Fernández, a la que se prevé asistan otros mandatarios de la región, se produce seis meses antes de que Madrid acoja la XXX Cumbre Iberoamericana, una cita prioritaria para el Gobierno que ha venido expresando su deseo de que sea un éxito y cuente con la presencia de la mayoría de líderes, tras las últimas cumbres marcadas por las ausencias.

Así, los actos que tendrán lugar en San José podrían facilitar contactos con líderes y ministros iberoamericanos de cara a la cumbre. Tradicionalmente, el Rey suele mantener un encuentro tanto con el presidente entrante como con el saliente y, en ocasiones, con otros mandatarios.

Eso fue lo que ocurrió el pasado mes de marzo, cuando viajó a Santiago para la toma de posesión del nuevo presidente chileno, el ultraderechista Juan Antonio Kast. Entonces, aprovechó para reunirse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el nuevo de Honduras, Nasry Asfura, y con la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Entonces, aunque Albares había anunciado que le acompañaría decidió finalmente quedarse en Madrid para poder seguir la evolución del conflicto en Irán. En esta ocasión, fuentes de su departamento han trasladado que "el ministro ha sido convocado a una comparecencia urgente en el Congreso este jueves a petición de varios grupos parlamentarios".

Lo cierto es que Zarzuela ya había adelantado el jueves pasado en la agenda semanal de la Familia Real que el Rey iniciaría el jueves 7 de mayo su viaje a Costa Rica para estar el viernes en la toma de posesión, por lo que el desplazamiento ya estaba previsto de antemano.

COMPARECENCIA EN EL PLENO

Entretanto, la mesa del Congreso ha acordado este martes que Albares comparezca el jueves a las 11.00 ante el Pleno, convocado de forma extraordinaria, tras aceptar la petición que habían formulado varios grupos parlamentarios el pasado jueves. Por regla general, los ministros pueden declinar comparecer si tienen otros compromisos adquiridos previamente, pero no ha sido el caso del titular de Exteriores.

En concreto, comparecerá a petición de Bildu, ERC, Sumar y Podemos "para exponer las acciones y decisiones que adoptará su ministerio para proteger y asistir a los barcos y las personas que, con fines pacíficos y objetivos humanitarios, participan en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, la cual está siendo atacada ilegalmente y sus miembros secuestrados por el Estado de Israel, incumpliendo la legalidad internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

Albares tendrá que explicar por tanto las gestiones que ha hecho en relación con la detención del activista hispanopalestino Saif Abukeshek por parte de Israel en aguas internacionales cercanas a Grecia cuando participaba en la flotilla que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Un tribunal israelí ha decidido este martes que el español siga bajo arresto hasta el domingo, al igual que el brasileño Thiago Ávila, detenido junto a él.