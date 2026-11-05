El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su "contrapunto": "El diálogo da frutos"

El Rey Felipe VI en la XXX Cumbre Iberoamericana - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha clausurado la XXX Cumbre Iberoamericana reivindicando este foro como un "contrapunto" en un mundo marcado por los frentes y los bloques, esgrimiendo que ofrece una demostración de que "el diálogo da frutos".

El monarca se ha felicitado por el resultado de esta cita, en la que además de aprobarse una declaración final --en la cita anterior en Cuenca (Ecuador) no la hubo-- se han alumbrado otras iniciativas como la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial o la Red Iberoamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres y de Protección Civil.

"Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes, los bloques, la rivalidad y la competencia", ha defendido el Rey. "No podemos cambiar las inercias globales pero sí demostrar al mundo que la diplomacia multilateral sigue teniendo sentido, que el diálogo da frutos", ha resaltado.

También que "el espíritu de la cumbre de Guadalajara", en la que nació en 1991 la Comunidad Iberoamericana, "sigue siendo válido y útil 35 años después". A su juicio, "el espíritu de las cumbres sale reforzado de Madrid".

"Hemos trabajado bien por Iberoamérica y hemos dado un ejemplo valioso en un tiempo complejo", se ha felicitado Felipe VI antes de dar por clausurada, "con esa satisfacción", la cumbre.

Cuando España asumió la secretaría pro témpore hace dos años en Cuenca (Ecuador) lo hizo "con la idea de empezar a trabajar cuanto antes en cuestiones de elevado impacto en el día a día de nuestros ciudadanos", ha resaltado el Rey, para quien "este objetivo se ha cumplido con creces" a la luz de los acuerdos alcanzados en esta cita.

"Queda ahora desarrollar los acuerdos para que tomen vuelo, convirtiéndose en realidades tangibles, con la ayuda siempre inestimable de la Secretaría General Iberoamericana", ha señalado, elogiando en este punto a su titular, Andrés Allamand, por "el ingente trabajo realizado".

HONDURAS TOMA EL RELEVO

Previamente, ha pasado el testigo a Honduras, que asume ahora la secretaría pro témpore y que albergará por primera vez una cumbre en 2027. Cada país que asume esta responsabilidad "imprime un sello propio a las cumbres", "en un proceso que se enriquece con la diversidad de nuestras sociedades y con las ideas y prioridades que cada uno aporta".

"Estamos expectantes por conocer la orientación que Honduras dará a su primera presidencia y las iniciativas con las que contribuirá a nuestra agenda común", ha asegurado, mostrándose convencido de que el país centroamericano "sabrá combinar la continuidad de los trabajos ya emprendidos con nuevas propuestas que reflejen las prioridades y aspiraciones de todos los iberoamericanos".

España, le ha dicho al presidente hondureño, Nasry Asfura, "acompañará a Honduras en el ejercicio de la secretario pro témpore y en la preparación de la XXI Cumbre" al entregarle el testigo. "Lo haremos con el convencimiento de que la continuidad de nuestra cooperación debe ir de la mano de la capacidad de renovarla".