El Rey contacta con Sánchez y Vivas por la crisis migratoria en Ceuta

El Rey Felipe VI (i) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha contactado telefónicamente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quienes ha mantenido conversaciones en las que han analizado la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, según ha informado Casa Real.

Sánchez visitará Ceuta este viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press, si bien algunos de ellos ya han empezado a retornar de manera voluntaria a su país de origen.

Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España