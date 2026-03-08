El rey conversa con el sultán de Omán en su ronda de llamadas a mandatarios de países afectados por la guerra en Irán

Archivo - El Rey Felipe VI y el Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, durante la audiencia celebrada en el Palacio de La Zarzuela, a 04 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha conversado este domingo con el sultán de Omán, Haitham bin Tarik, dentro de su ronda de llamadas telefónicas a los jefes de Estado y mandatarios de los países afectados por el conflicto en Irán para trasladarles su apoyo y solidaridad, ha informado la Casa Real.

Esta llamada se suma a las cuatro que hizo Felipe VI este sábado al rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, al príncipe heredero de Kuwait, al jeque Sabá Jaled al Hamad al Sabá, y a los presidentes del Líbano, Joseph Aoun, y de Chipre, Nikos Christodoulides.

Desde Omán llegaron esta semana a Madrid dos vuelos militares con evacuados españoles y extranjeros, en medio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los reyes recibieron en noviembre al sultán de Omán y le ofrecieron una cena de gala en la que Felipe VI animó a las empresas españolas, a aprovechar "las nuevas oportunidades que se abren en Omán, como el turismo, la utilización del espacio ultraterrestre, las nuevas fuentes de energía, la sanidad, los transportes o la inteligencia artificial", al tiempo que apostó por impulsar la colaboración "en torno a proyectos conjuntos, que abra nuevos horizontes profesionales a nuestros jóvenes".

Este sábado por la tarde, la Casa del Rey confirmó que Felipe VI había conversado con los mandatarios de Líbano, Chipre, Barhéin y Kuwait.

Durante la llamada con el rey de Bahréin, Felipe VI condenó el ataque iraní dirigido contra el territorio del reino, afirmando "el apoyo de España a Bahréin en todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad", ha informado la agencia de noticias Bahrain News Agency.

Esta conversación se produce después de que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) del que Bahréin forma parte denunciara este jueves un ataque de Irán contra la principal refinería del país, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.

Asimismo, el Ejército de EEUU denunció este viernes que Irán ha disparado contra edificios residenciales en Bahréin y ha avisado que dará una respuesta contundente en represalia, después de que Qatar condenara ataques contra residencias de efectivos de la Marina del país.

El Ministerio de Interior de Bahréin, concretamente, atribuyó a "la agresión iraní" el impacto de un número indeterminado de proyectiles contra "un hotel y dos edificios residenciales en Manama", la capital del país, sin víctimas que lamentar.

Por su parte, durante la conversación con el presidente de Líbano el rey "confirmó el apoyo de España a Líbano en las delicadas circunstancias que atraviesa el país, y también manifestó la solidaridad del pueblo español con el amigo pueblo libanés", como ha anunciado el Gobierno de Líbano en X.

Aoun agradeció la postura del Rey, expresando su reconocimiento por el papel desempeñado por parte de la fuerza española que opera en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), su "firmeza" en su despliegue en el sur del país y su contribución "a la garantía de la seguridad y la estabilidad de los pueblos de la región".

La llamada se ha producido después de que, este sábado, el Gobierno de España haya manifestado su "rotunda" condena a los ataques contra Líbano y haya instado a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional.

En el caso de Chipre, su presidente ha anunciado que ha recibido llamadas del Príncipe Heredero de Arabia Saudí, del presidente de Egipto y de Felipe VI para hablar sobre "los acontecimientos profundamente preocupantes" de la zona, como ha confirmado en un mensaje publicado en la red social X.

Christodoulides ha añadido que con todos ellos ha intercambiado "opiniones sobre la situación actual y sus implicaciones para la seguridad regional".