El Rey emérito está en Londres y acudió anoche a un exclusivo club

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey emérito se encuentra ya en Londres donde anoche acudió a un exclusivo club junto a varias personas más, según ha informado este martes el diario 'Daily Mail', que ha publicado varias imágenes.

Don Juan Carlos acudió al club Oswald, situado en el centro de la capital británica y entre cuyos selectos miembros figuran la reina consorte Camilla, el Príncipe Guillermo o el ex primer ministro británico Boris Johnson.

El padre de Felipe VI fue visto abandonar el club a la 23.00 horas acompañado de dos guardaespaldas que le ayudaron en sus movimientos y a continuación subió a un vehículo, desde el que saludó a los periodistas presentes.

La presencia del emérito en Londres era esperada ya que se especula con que pueda acudir esta noche al choque entre el Real Madrid y el Chelsea en la Champions.

Spain's former King Juan Carlos, 85, leaves Oswald's ahead of 'private lunch with King Charles' https://t.co/OFmGxQo7p5 pic.twitter.com/yChQQcGZkH