El Rey entrega a Garamendi el Premio FIES de Periodismo por un artículo en defensa del papel de la monarquía

El Rey Felipe VI (d) y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i), durante la entrega del XXXVI Premio FIES de Periodismo, en el Palacio Real de El Pardo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha entregado este lunes al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el XXXVI Premio FIES de Periodismo en reconocimiento por su artículo "La Monarquía como apuesta de futuro", publicado en el diario 'ABC' el 29 de julio de 2024.

El acto ha tenido lugar en el Patio de los Borbones del Palacio de el Pardo, en el que el monarca, junto con el presidente de la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael Guardans, le han hecho entrega de la placa conmemorativa del galardón, patrocinado en esta ocasión por la Fundación Caja Rural del Sur.

El Premio FIES de Periodismo distingue, de manera ininterrumpida desde 1989, un artículo publicado en cualquier medio de comunicación español que informe o reflexione sobre la Corona, sus funciones constitucionales y sus actividades públicas. A su vez, FIES promueve desde 1976 una reflexión rigurosa y plural sobre la función de la Corona.

En su artículo, Garamendi sostenía que "la Corona nunca ha dejado de defender la Constitución, piedra angular" de la convivencia en España, "o, lo que es lo mismo, la Corona no ha fallado a su país". Asimismo, esgrimía que "el Rey es la máxima garantía que los españoles tenemos de la continuidad y permanencia de nuestra democracia".

"Ese papel bien desempeñado es uno de los motivos por los que la Corona goza de una gran popularidad entre los españoles y de un enorme respeto fuera de nuestras fronteras", afirmaba el presidente de la CEOE, "pese a que, en estos tiempos de polarización, en los que en ocasiones veamos intentos de erosionar a nuestras instituciones, la Corona suele ser centro recurrente e injustificado de las críticas".