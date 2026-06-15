El Rey llama a consolidar y desarrollar las libertadas conseguidas en la Transición y no permitir que se oxiden

1096210.1.260.149.20260615124605 El Rey Felipe VI (d) entrega el premio 15 de junio al periodista Miguel Ángel Aguilar (i) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey ha llamado a todas las instituciones a consolidar y desarrollar las libertades conquistadas en la Transición y en la Constitución de 1978 para no permitir que se "cubran de óxido", parafraseando al periodista Miguel Ángel Aguilar, a quien ha entregado este lunes el premio 15 de Junio por sus su defensa de valores constitucionales como la libertad y la democracia.

En concreto, Felipe VI ha recordado la frase de Aguilar acerca de que "las libertades están sometidas a la erosión, son oxidables como los metales". "¡Qué importante es seguir luchando una vez logradas por consolidar, cuidar y desarrollar nuestras libertades, no darlas por derrotadas, no permitir que el tiempo las deslustre y las cubra de óxido!", ha señalado.

A su juicio, la Transición fue "un enorme ejercicio colectivo de civismo" y ahora hay que estar atentos "contra la desmemoria" y ocuparse de "reforzar y fortalecer" las libertades, que es una responsabilidad de todos los demócratas y de todas las instituciones, también de la Corona.

Aguilar ha sido distinguido con el Premio 15 de Junio por las primeras elecciones tras la dictadura) que otorga la asociación Juntos Sumamos que dirige el exdiputado de UPyD y Ciudadanos José Ignacio Prendes y que preside Victoria Carvajal.

La asociación ha querido premiar al veterano periodista por su defensa de la Transición y de valores constitucionales como el diálogo, la cohesión social, la libertad y la democracia.

ACTITUDES QUE AHORA SE ECHAN EN FALTA

En su discurso, Aguilar ha destacado que "la renuncia mutua a los programas máximos hizo posible un camino de entendimiento civil, intelectual y cordial en España" durante la Transición, pues prevaleció "una inteligentísima combinación que potenciaba un horizonte de convivencia, de entendimiento, de inauguración de la concordia frente a la del exterminio del adversario". A su juicio, esas actitudes de concordia por encima de las discrepancias "ahora se echan en falta".

Por su parte, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha reivindicado "la libertad y la verdad frente a la manipulación, el espíritu crítico y la responsabilidad frente al conformismo y al ruido".

"Hoy refrendamos la necesaria defensa de la libertad, de las instituciones democráticas y del mejor periodismo --ha señalado--. Porque las democracias no solo se sostienen sobre leyes, también necesitan ciudadanos y ciudadanas comprometidos y capaces de ejercer su oficio con valentía, independencia y sentido de la responsabilidad".

A la ceremonia presidida por el Rey han asistido también el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y los portavoces de los tres principales grupos parlamentarios del Congreso: Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE) y Pepa Milán (Vox).