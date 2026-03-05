El Rey llama a la "contención" en Oriente Próximo y defiende la necesidad de que Europa siga unida

Stéphanie de Lannoy, Guillermo V de Luxemburgo, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia durante el recibimiento en el Palacio Real- EUROPA PRESS

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento nuevamente a la "contención en el uso de la fuerza" en Oriete Próximo tras la escalada militar a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques lanzados por Teherán contra países de la región, defendiendo asimismo la necesidad de que los países europeos permanezcan unidos.

"Vemos con enorme inquietud y preocupación la situación crítica y especialmente peligrosa que atraviesa Oriente Próximo y la región del Golfo", ha sostenido durante su discurso en el almuerzo ofrecido en honor de los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, con motivo de su visita oficial de presentación a España tras su proclamación el pasado mes de octubre.

España y Luxumburgo, ha añadido el monarca, se unen "a los llamamientos por la contención en el uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y seguridad de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas, y también por la garantía de las libertades y los Derechos Humanos frente a la represión", en alusión a la situación en Irán.

"El riesgo al que se ve sometida una región tan amplia y de enorme relevancia estratégica nos mueve a transmitir nuestra más profunda solidaridad a los países que están sufriendo los graves embates colaterales del conflicto", ha transmitido Felipe VI, el alusión al hecho de que Teherán ha respondido atacando casi todos los países de la zona, en particular Emiratos Árabes Unidos.

Tras recordar también "la guerra de agresión rusa en Ucrania" y lamentar que "la paz sigue sin vislumbrarse", se ha reafirmado ante el centenar de invitados, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en la necesidad de seguir unidos".

AMBOS DEFIENDEN LA IMPORTANCIA DE EUROPA

Según Felipe VI, "necesitamos una Europa con mayor soberanía estratégica, que avance hacia una auténtica Europa de seguridad y defensa, aún más asentada en la solidaridad y la responsabilidad, aún más abierta y próspera, aún más capaz de afirmar con claridad su voz en el mundo y preservar los principios irrenunciables que conforman nuestra identidad común".

Por su parte, el gran duque de Luxemburgo ha coincidido en que "una Europa fuerte es aún más importante" en el mundo actual. "Las bases del orden internacional que han garantizado estabilidad, paz y prosperidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial se enfrentan a desafíos sin precedentes", ha subrayado.

El jefe de Estado luxemburgués ha advertido de que "cuando las normas básicas de respeto mutuo y el Derecho Internacional no se respetan, las sociedades y las economías abiertas, construidas sobre el libre comercio y el Estado de derecho, se convierten en más vulnerables".

La inestabilidad, ha proseguido, "puede fomentar el miedo y la división, haciendo que las comunidades se vuelvan más proclives a la polarización y la propagación de la desinformación".

PASADO COMPARTIDO Y LAZOS ENTRE AMBAS FAMILIAS REALES

Tanto Felipe VI como Guillermo V han puesto de relieve los lazos históricos entre los dos países y también la amistad entre ambas casas reales. "España y Luxemburgo compartimos historia, cultura y una visión común de Europa y del mundo", ha dicho el monarca español.

"El Emperador Carlos V, Duque de Luxemburgo, y su hijo Felipe II evocan nuestras raíces compartidas. Rememorar el pasado contribuye a apuntalar el presente y a orientar nuestra acción futura", ha añadido.

"Esta visita a España simboliza la solidez de los vínculos y la hermandad entre la Casa Real de España y la Casa Ducal de Luxemburgo, reflejo a su vez de la amistad que une a nuestros pueblos", ha destacado Felipe VI, que ha brindado por "un futuro de esperanza, de paz y de concordia".

A su vez, el gran duque ha citado, en español, el verso de Machado "caminante no hay camino se hace camino al andar" para ilustrar la historia compartida entre los dos países y el legado que dejó la presencia española en Luxemburgo. "El camino que estamos caminando no es solo bilateral, es profundamente europeo", ha sostenido.

Guillermo V ha querido terminar sus palabras brindando, en español --su madre, la gran duquesa María Teresa, es cubana-- "por el brillante futuro del pueblo español y por el fortalecimiento continuo de la amistad entre nuestros dos países".

VISITA DE PRESENTACIÓN DE LOS GRANDES DUQUES

Los Reyes han recibido con todos los honores a los Grandes Duques de Luxemburgo en la Plaza de la Armería, donde Felipe VI y Guillermo V han pasado revista a las unidades de la Guardia Real. Ya en el interior del Palacio, el rey y el gran duque han mantenido un encuentro previo al almuerzo oficial.

Tanto el Rey como la Reina se han mostrado muy cercanos con sus invitados, con quienes han conversado animadamente y se les ha visto explicándoles algunos de los detalles del Palacio Real. Además, tras subir por la Escalera de Embajadores, flanqueados por alarbaderos y con música de tamboril y pífano, los cuatro se han fotografiado en el balcón de la escalinata.

Como suele ser habitual en este tipo de visitas, los Reyes han regalado a sus invitados una guitarra española fabricada de forma artesanal, un juego de jarra y seis vasos de agua de cristal de la Real Fábrica de Cristales de la Granja y una obra editada con ocasión del bicentenario del Teatro Real de Madrid.

Por su parte, los grandes duques les han agasajado con un jarrón de cristal de Villeroy & Boch, un jarrón de la exposición "De Mains de Maîtres" --prestigiosa exposición celebrada en Luxemburgo dedicada a la promoción de los oficios artesanales y artísticos-- y una foto firmada.

La visita es similar a la que efectuaron en su momento los Reyes en noviembre de 2014 tras la proclamación de Felipe VI en junio de ese año. Los grandes duques han elegido España como su primer destino fuera de los países del Benelux desde su llegada al trono, un signo de la buena relación entre los dos países y de la amistad entre ambas familias.