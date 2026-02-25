El Rey mantuvo una conversación "tensa" con Armada entre las 20 y 21 y ordenó mantener el orden constitucional

Archivo - MADRID, ESPAÑA - 23 DE FEBRERO DE 1981: Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Juan Carlos I mantuvo una conversación "muy tensa" con el general Alfonso Armada entre las 20.00 y las 21.00 horas del 23-F y, poco después, ordenó transmitir un télex a la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), a los capitanes generales, a las zonas marítimas y a las regiones aéreas en el que ordenaba la toma de las "medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente".

Así consta en un documento del CNI desclasificado por el Ministerio de Defensa este miércoles sobre el golpe de Estado del 23F titulado, 'Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero'. Cuenta que en el mencionado lapso de tiempo, el Rey recibió las llamadas del entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, y del general Armada.

Después de una conversación "muy tensa" con Armada, el Rey pasó el teléfono al general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Real, que también habló con Armada y Gabeiras.

Tras dialogar con ellos, ordenó el envío del télex, que "salió a las 22.35 hora oficial española". La transcripción literal dice: "Ante situación creada por sucesos desarrollados Palacio Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo he ordenado autoridades civiles y junta de jefes de Estado Mayor tomen medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubieran de tomarse, deberá contar con la aprobación de la JUJEM".

FERNÁNDEZ CAMPO HABLA CON TEJERO A LAS 20.20

El texto desclasificado señala que a las 20.20, Sabino Fernández Campo, desde su despacho, logró comunicarse con el Teniente Coronel Antonio Tejero, autor del golpe. Así, Fernández Campo le dijo: "Soy el secretario general de Su Majestad El Rey. ¿Qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente".

"Tú has invocado el nombre de S.M El Rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Tejero cuelga después de decir "que no recibe órdenes sino de Milans del Bosch", reza el texto.