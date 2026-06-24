El Rey preside la entrega de diplomas del Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas

El Rey con los miembros del XXVII Curso de Estado Mayor - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles la entrega de diplomas a los alumnos graduados en el XXVII Curso de Estado Mayor, un acto que pone fin al año académico de la titulación militar de las Fuerzas Armadas.

Celebrado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa nacional (CESEDEN), el acto ha contado también con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; del jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón; y del director del CESEDEN, Miguel Ballenilla y García de Gamarra.

A su llegada, el Rey ha mantenido un breve encuentro con los acompañantes de los componentes del curso y con los miembros del XXVII Curso de Estado Mayor. Además, ha recibido al número uno del curso, el comandante de Caballería del Ejército de Tierra Ignacio Sanchis Pérez, a quien ha hecho entrega de un obsequio institucional. Posteriormente, ha sido recibido en el Aula Magna por diversas autoridades académicas y militares.

A continuación, Felipe VI ha sido el encargado de abrir el acto académico, en el que ha hecho entrega del diploma y la condecoración a Ignacio Sanchis Pérez como número uno del curso, y del diploma al alumno de países aliados y amigos más distinguido, el teniente coronel de la Marine Nationale de Francia Jean-Baptiste Grossin.

Asimismo, ha participado en la entrega de diplomas a todos los alumnos graduados.

La promoción que hoy ha finalizado sus estudios está compuesta por un total de 142 alumnos; 113 de ellos españoles y 29 pertenecientes a 21 países aliados y amigos. De entre los españoles, 51 alumnos proceden del Ejército de Tierra; 23 de la Armada; 27 del Ejército del Aire y del Espacio; 1 de Cuerpos Comunes; 8 de la Guardia Civil; 2 de la Policía Nacional y 1 del Cuerpo Diplomático.

Robles, quien ha acompañado al Rey, ha reconocido la capacidad de los alumnos. "Los diplomados que están hoy aquí son la mejor representación de las Fuerzas Armadas de España, modernas, comprometidas, eficaces, y que son un ejemplo en el mundo", ha afirmado la ministra, que también ha querido valorar el papel de "embajadores" de los nuevos diplomados.

ESCUELA DE FUTUROS OFICIALES DE ESTADO MAYOR

El Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas tiene como finalidad capacitar a los futuros oficiales de Estado Mayor para ocupar puestos en los Estados Mayores nacionales e internacionales, en el Órgano Central del Ministerio de Defensa y en otros organismos de la Administración del Estado donde se considere necesaria su presencia, así como en las organizaciones multinacionales de seguridad y defensa de las que España forma parte.

Asimismo, fomenta la cooperación internacional mediante la formación de oficiales de países aliados y amigos, tanto OTAN como no OTAN, como oficiales de Estado Mayor, proporcionándoles un conocimiento profundo de las Fuerzas Armadas españolas.

El curso que tiene una duración de un año académico, normalmente desde septiembre hasta julio, consta de cuatro fases: Básica, Defensa Nacional y Planeamiento de las Operaciones, Específica (para cada uno de los Ejércitos y Guardia Civil), y Aplicación.

El CESEDEN, principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas españolas, es el encargado de impartir estos cursos de altos estudios de la defensa nacional, así como desarrollar tareas de investigación y de fomento y difusión de la cultura de defensa.