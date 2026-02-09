El Rey preside la entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política a Capitolina Díaz

El Rey Felipe VI y el ministro de la PResidencia, Félix Bolaños, durante la entrega del 'Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025' a la catedrática de Sociología de la Universidad de Valencia, Capitolina Díaz Martínez - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este lunes el acto de entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 a la socióloga Capitolina Díaz Martínez.

El monarca ha sido el encargado de hacer entrega del premio, que otorga el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde hace más de 20 años y que es el principal en la materia.

Díaz ha sido galardonada en reconocimiento por su destacada trayectoria académica y sus contribuciones al análisis sociológico y a la igualdad de género.

La laudatio ha sido pronunciada por la socióloga Constanza Tobío, quien ha destacado labor investigadora y el compromiso de la premiada con el avance de las ciencias sociales en España.

El acto, que ha tenido lugar en la Galería de las Colecciones Reales, ha contado con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como del presidente del CIS, José Félix Tezanos.