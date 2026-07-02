El Rey recibe en Zarzuela a Mañueco tras su reelección como presidente de Castilla y León

Archivo - El Rey Felipe VI (i) recibe en audiencia al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), en el Palacio de La Zarzuela, a 1 de junio de 2022, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia este jueves al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, después de volver a ser investido por tercera ocasión como mandatario autonómico.

Fernández Mañueco estaba citado en el Palacio de la Zarzuela a las 13.00 horas de este jueves, 2 de julio, donde ha mantenido un encuentro con el Rey Felipe VI como suele ser habitual cuando se elige a un presidente autonómico.

De esta manera, el Rey ha recibido a Mañueco después de que fuera investido como presidente de la Junta de Castilla y León el pasado 9 de junio con los votos a favor de PP y Vox.

Las elecciones en Castilla y León se celebraron el 15 de marzo y formaron parte de un ciclo electoral autonómico en el que participaron Extremadura, Aragón, y Andalucía.

También suele ser habitual que los nuevos mandatarios autonómicos acudan al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque todavía no se ha dado esa cita.