El Rey recibirá el lunes al nuevo presidente de Portugal, que elige España como primer destino exterior

El Rey Felipe VI saluda al nuevo presidente de Portugal, José Seguro, tras asumir el cargo el 9 de marzo de 2026 - CASA S. M. EL REY

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI recibirá el próximo lunes en el Palacio Real al nuevo presidente de Portugal, José Seguro, quien cumpliendo con la tradición ha elegido España como primer destino de sus desplazamientos internacionales, según han informado Zarzuela y la Presidencia portuguesa.

En concreto, el monarca se reunirá con Seguro en el Palacio Real, donde a continuación, junto a la Reina Letizia, ofrecerá un almuerzo en honor del jefe de Estado luso y su esposa, Margarida Maldonado Freitas.

El del lunes no será el primer encuentro entre Felipe VI y Seguro, ya que el Rey se desplazó a Lisboa el pasado 9 de marzo para asistir a la toma de posesión del nuevo jefe de Estado portugués quien dio el relevo a Marcelo Rebelo de Sousa, con quien el monarca ha mantenido una relación muy estrecha mientras ha ocupado el cargo.

Además de este encuentro, según ha precisado la Presidencia lusa, Seguro también se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita que se prolongará hasta el martes y que incluye además un encuentro con jóvenes portugueses que trabajan o estudian en España.

"Al escoger España como destino de su primera visita oficial fuera del país, el presidente de la República destaca los lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación que unen a Portugal y España y la naturaleza única de la relación bilateral, que esta visita busca consolidar y profundizar", ha indicado la Presidencia lusa en un comunicado.