El Rey reivindica la educación como pilar del progreso y la democracia desde su antiguo internado en Canadá

El Rey Felipe VI durante su visita al Lakefield College School, el internado en Canadá en el que estudió el curso 1984-85 - CASA S. M. EL REY

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha hecho una emotiva defensa de la importancia de la educación, como pilar de progreso y de democracia y también para aprender a pensar, cuestionar y escuchar desde el internado en Canadá en el que estudió su último curso antes de ingresar en la universidad y donde ha recordado que "creció y maduró".

El monarca ha concluido en el Lakefield College School, en la región canadiense de Ontario, su visita oficial a Canadá. Aquí estudió el curso 1984-1985 y este jueves ha sido nombrado patrón honorario. Además, ha tenido ocasión de asistir a la presentación del nuevo centro de estudiantes, que será bautizado 'Rey Felipe VI de España'.

En este internado, ha rememorado, no solo recibió "conocimiento académico". "También crecí y maduré en los valores del esfuerzo, la amistad y el compromiso", ha afirmado, subrayando que también forjó amigos que se han mantenido "en el tiempo y la distancia" y recordando algunas anécdotas.

Aquí, ha añadido, "verdaderamente aprendí a comprender que la educación no es simplemente una fase de la vida, sino el terreno en el que una vida se modela".

"La educación es uno de los grandes pilares sobre los que se sostienen nuestras sociedades", ha subrayado Felipe VI, incidiendo en que "es inseparable del progreso y también esencial para la vitalidad de nuestras democracias".

La educación, ha proseguido en su defensa, "no impone ideas, sino que nos permite pensar, cuestionar y entender" y al hacerlo, "aprendemos no solo a saber, sino a discernir; no solo a hablar, sino también a escuchar; y no solo aspirar por nosotros mismos, sino a contribuir para otros".

"El pensamiento crítico y preocuparse y moverse por el bien común nos hace mejores ciudadanos, más altruistas, preocupados y comprensivos", ha subrayado.

PAPEL DE LOS PROFESORES

Felipe VI también ha querido poner de relieve el papel de los profesores, "en el corazón de esta misión". "Vuestro trabajo va más allá de la transmisión de conocimiento", ha dicho a los profesores del centro presentes, subrayando que "guían, desafían e inspiran".

"A través de vuestra dedicación y ejemplo, animáis a los jóvenes a pensar de forma independiente, a mantener la curiosidad y a crecer con confianza y humanidad", ha agregado.

Para terminar, ha tenido palabras de elogio hacia Lakefield. "Tengo el honor de representar a España por todo el mundo y puedo aseguraros que muchos de los valores que aprendí en Lakefield han desempeñado un papel importante para prepararme para la labor", ha asegurado.

En su opinión, la visión del que fuera su internado, "inspirar líderes que se preocupan, conectan y contribuyen", está muy vinculada con las necesidades actuales. Hoy en día, ha incidido, "el liderazgo requiere más que competencia, reclama integridad, un juicio sensato y la capacidad de implicarse con otros en un espíritu de respeto y apertura".

Según Felipe VI, "es indispensable" el liderazgo público. Las democracias, ha sostenido, "dependen de individuos que estén dispuestos a servir, a defender los valores compartidos y a trabajar por el bien común, incluso cuando es desafiante". "Liderar no es imponer, sino guiar; no es dividir, sino reunir; no es buscar reconocimiento, sino servir a los demás", ha resumido.

Por último, ha agradecido el "honor" de ser nombrado patrón honorario del centro, una distinción que ha aceptado con "responsabilidad y compromiso". Lakefield, ha dicho, le brindó "no solo conocimiento y experiencias inolvidables, sino también amistad que atesoraré durante toda la vida".