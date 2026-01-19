Los Reyes, "consternados" por el accidente de Adamuz, regresarán de Atenas a España cuanto antes para visitar la zona

Sus Majestades los Reyes, Don Felipe de Borbón y Doña Letizia Ortiz, llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia - EUROPA PRESS

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, han expresado este lunes desde Atenas su "preocupación" y "consternación" por el "terrible" accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de al menos 39 personas, y han adelantado que regresarán a España "lo antes posible" para preparar "alguna presencia" en la zona.

Así lo han puesto de manifiesto junto a sus hijas la Princesa Leonor y la infanta Sofía en declaraciones a los periodistas desde Atenas, donde acuden al funeral de la tía del Jefe del Estado Irene de Grecia, que murió el pasado jueves.

Felipe VI ha señalado que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde anoche para conocer todos los detalles del accidente que ha dejado "tantas víctimas" y cuyas labores de rescate aún no han terminado.

ENTIENDEN LA "DESESPERACIÓN" DE LAS FAMILIAS

Por eso, ha asegurado que en cuanto termine el funeral regresarán "lo antes posible" a España para estar pendientes de la evolución de los sucesos y visitar la zona. "Entiendo la desesperación de las familias", ha dicho el Rey, quien ha dicho que él y su familia están "realmente preocupados" y confiando en que se recuperen la cantidad de heridos que ha dejado el siniestro.

En la misma línea, la Reina Letizia ha confirmado que efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que "la prioridad ahora es atender, acompañar, ayudar y asistir" a todas las personas que se han visto afectadas por este "brutal" accidente.

El Rey ha vuelto a tomar la palabra en esta ocasión para agradecer a los vecinos de Adamuz que han ayudado durante toda la noche y "sobre la marcha" a las personas afectadas por el accidente que tuvo lugar este domingo a las 19.45 horas.