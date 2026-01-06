Los Reyes dan comienzo este martes a su agenda institucional de 2026 presidiendo la tradicional Pascua Militar

Archivo - La princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, a 6 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia presidirán este martes en el Palacio Real de Madrid la tradicional Pascua Militar con la que darán inicio a su agenda institucional en 2026.

Como el año pasado, estarán acompañados por la Princesa Leonor, inmersa en su formación castrense, este año en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) para formarse en el Ejército del Aire y del Espacio.

El acto, con el que se da inicio al año militar, contará con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la plana mayor del estamento castrense, encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente, Pedro Sánchez, es baja en esta ocasión por acudir a la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

El acto arrancará a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, accederán a la Plaza de la Armería, donde saludarán a Robles, Marlaska y al JEMAD.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey pasará revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la Princesa Leonor, accederán al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, impondrá condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

Después, pronunciarán los discursos la ministra de Defensa primero y luego del Rey, que servirán para hacer balance de 2025 y plantear las líneas de acción de cara a 2026.

NUEVO DISCURSO DEL JEFE DE ESTADO

Precisamente el acto tiene lugar tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, que se enfrenta a cargos de narcotráfico en un juzgado de Nueva York.

Previsiblemente el Rey hará referencia a la situación de Venezuela y a la situación internacional, ante los conflictos abiertos tanto en Ucrania como en Oriente Próximo entre otros, y a las tropas españolas desplegadas en el exterior, entre ellos los más de 600 efectivos que participan en la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), y cuyo mandato acaba este 2026. De su lado, Robles presumiblemente tocará los mismos temas y alabará la labor de las Fuerzas Armadas.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.