Los Reyes despiden a Diego Carcedo, "voz del periodismo internacional y testigo de la historia"

Archivo - (I-D) El Rey Felipe, la Reina Letizia, el periodista Diego Carcedo y la periodista Cristina García Ramos en una foto de archivo. - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes han despedido al periodista y exdirector de Radio Nacional de España (RNE) Diego Carcedo, que ha fallecido este domingo a los 86 años y al que han destacado como la "voz del periodismo internacional" y un "testigo de la historia".

En un mensaje en 'X', los Reyes han destacado la "mirada" de Carcedo, la cual "ayudó a entender la realidad incluso en los escenarios más complejos".

"En cada historia contada con rigor, valentía y compromiso con la verdad, perdurará su huella", han expresado, trasladando su más sentido pésame a sus familiares y allegados.

CORRESPONSAL Y DIRECTOR DE RNE

Nacido en Cangas de Onís (Asturias) el 24 de marzo de 1940, Carcedo desarrolló una extensa carrera profesional en medios de comunicación. Inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero después encontró su pasión en la radio y en la televisión.

Fue corresponsal en el extranjero de Televisión Española, donde fue director de informativos y máximo responsable de RNE entre 1991 y 1996. Además fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Cirilo Rodríguez (1985), la Antena de Oro extraordinaria (1992) y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y Televisión (1996). También fue autor de diversos libros, como 'Fusiles y claveles' (1999) o 'Entre bestias y héroes' (2011), galardonado con el Premio Espasa de Ensayo.