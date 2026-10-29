Los Reyes se desplazan al Hospital de Toledo para visitar a los heridos del accidente ferroviario de Urda

El Rey Felipe VI asiste al ejercicio ‘Grifo 2026’ del Regimiento de Defensa NBQ ‘Valencia’ nº 1, en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I, a 28 de octubre de 2026, en Bétera, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Del 20 al 29 de octubre de 2- Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los Reyes se desplazarán este jueves al Hospital Universitario de Toledo (15.00 horas) para visitar a los heridos del accidente ferroviario de Urda, según ha informado Zarzuela.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha mantenido la cifra de 53 personas ingresadas en los hospitales de la región, 15 de ellas en las distintas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por el siniestro ferroviario de este miércoles tras una colisión de un tren AVE con un Iryo.

En concreto, ha especificado que hay 15 personas ingresadas en el hospital de Ciudad Real, 36 en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, 41 en el Hospital Universitario de Toledo, 13 en Manzanares, 4 en Valdepeñas y una persona más en Albacete.

La Casa Real también ha confirmado que los Reyes han cancelado su asistencia a la presentación de la 24º edición del diccionario de la Lengua Española, prevista para este viernes en Madrid. También queda suspendida la asistencia de la Reina Doña Sofía al concierto a beneficio 'Invertimos en Fesbal', que se celebra en Santa Cruz de Tenerife.

EL REY TRASLADÓ SU PÉSAME

El rey Felipe VI transmitió "el pésame, apoyo y cariño" de la Casa Real en un momento "tan duro y tan difícil" desde Bétera (Valencia), donde se encontraba para asistir al ejercicio 'GRIFO 2026' del Regimiento de Defensa NBQ Valencia no 1. Campo de maniobras de la Base Militar Jaime I.

En Bétera, el Rey tuvo conocimiento de "la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo". "Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias", declaró a los medios.

Felipe VI explicó que pudo hablar con el presidente de Cartilla-La Mancha, Emiliano García Page. Tras el siniestro, Zarzuela acortó la actividad prevista en el acuartelamiento de Bétera para que el Rey pudiera regresar cuanto antes.