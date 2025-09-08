Los Reyes realizarán la próxima semana su primer viaje de Estado a Egipto

Archivo - (I-D) El presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia durante un almuerzo en honor del presidente de la República Árabe de Egipto, en el Palacio Real, a 19 de febrero de 2025 - EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia realizarán la próxima semana su primer viaje de Estado a Egipto a invitación del presidente de este país, Abdelfatá al Sisi, en una clara señal del buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre los dos países.

Tal y como recuerda en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular, José Manuel Albares, les acompañará en el viaje, durante la visita oficial que realizó Al Sisi a España el pasado mes de febrero ambos gobiernos elevaron la relación al nivel de asociación estratégica.

Según Exteriores, la visita de los Reyes "representa una oportunidad propicia para continuar estrechando los profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre Egipto y España".

En este sentido, además de su encuentro con el presidente Al Sisi, quien recibirá a los Reyes junto a su esposa en el Palacio Al Ittihadiya, la agenda incluye también la celebración de un foro empresarial en El Cairo así como un desplazamiento a Luxor, donde tendrán ocasión de visitar misiones arqueológicas.