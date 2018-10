Rivera aconseja a Iglesias ser más humilde porque en las encuestas "subes y bajas"

Publicado 26/02/2015 17:18:26 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha acusado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de falta de humildad por afirmar el miércoles que el líder de la oposición es él, y no el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y le ha advertido de que en las encuestas y en la vida "subes y bajas".

"No sé si decir que eres el líder de la oposición sin que te hayan votado es muy humilde. Hay que ser humilde porque en las encuestas subes y bajas, y en la vida hay que ser humilde porque hoy estás aquí...", ha dicho este jueves en declaraciones en Cuatro recogidas por Europa Press. Por eso considera que, aunque no le guste lo que hace el Gobierno o el PSOE, eso no le autoriza a despreciar a quienes votaron al PP o a los socialistas.

A su juicio, los partidos que aspiran a gobernar "legítimamente, con alternativas", deben medir mucho sus palabras para no caer en el error "de sobrevalorar, de mostrar superioridad". "Estamos muy hartos de un estilo que no nos gusta del PP y del PSOE. A ver si vamos a hacer lo mismo", ha añadido el líder de C's, que ha instado a los ciudadanos a escoger entre "estilos, formas y actitudes" diferentes.

Rivera ha aprovechado la ocasión para señalar una de las diferencias que ve entre Ciudadanos y Podemos, y es que, según ha dicho, su partido tiene detrás "el trabajo de mucha gente durante ocho años", principalmente en el Parlamento de Cataluña. "Algunos sabemos que para conseguir las cosas hay que remar mucho y hay que trabajar", ha manifestado.

Además, ha subrayado la importancia de, en la nueva etapa que augura para España, "reconstruir, no solo criticar", porque "el cabreo dura un cuarto de hora".

PACTOS CON PODEMOS

Respecto a si pactaría con Podemos, el presidente de C's ha dicho que podrían hacerlo en asuntos en los que están de acuerdo, como "despolitizar" la Justicia, aprobar una ley de incompatibilidades o cambiar la ley electoral. En su opinión, en España ya no va a haber mayorías absolutas y van a ser necesarios acuerdos de Estado en distintos ámbitos.

No obstante, ha añadido que le gustaría tener un debate con Iglesias antes de las elecciones generales para hablar del modelo económico que defiende cada partido. "Yo no quiero renunciar al Estado del bienestar y tampoco a una economía de mercado regulada", y "quiero que explique qué piensa hacer con el euro", ha precisado.