Rivera dice que Sánchez necesita "conceder indultos como si fuera un juez" para conseguir la mayoría política

Actualizado 24/11/2018 13:46:35 CET

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita "conceder indultos y decir que no hay rebelión como si fuera un juez" para conseguir la mayoría política.

"Están negociando una futura mayoría política, quieren consolidar la mayoría de la vergüenza con el señor Rufián que escupe a España. El Gobierno está más cómodo con los que escupen a un ministro de España que con los que aplaudimos a un ministro", ha criticado este sábado Rivera, durante la concentración de España Ciudadana bajo el lema 'Stop Sánchez, no a los indultos, elecciones ya'.

En la misma línea, Rivera ha subrayado que Sánchez "ha ridiculizado a un ministro de España" y que es "capaz de cualquier cosa por seguir un cuarto de hora en La Moncloa". "Es capaz de pactar con los que escupen al Gobierno de España y decir que no le han escupido", ha precisado.

La división de poderes, ha añadido, es para "ponerle límites a los poderes del Estado" pero, en sus palabras, Sánchez "no tiene límites". "La ley es la garantía de que ningún concheveo de un presidente del Gobierno va a violar nuestra Constitución. Por eso atacan las leyes los independentistas, porque atacan a los que defienden la ley", ha sentenciado.

Para el líder de la formación naranja, poner a España "a los pies" de Rufián, Torra y Puigdemont es "humillar al pueblo español". "A Sánchez el 'Frankenstein' se le está yendo de las manos. Se ha reunido más con los separatistas que con los constitucionalistas", ha afirmado.

Asimismo, Rivera ha asegurado que Sánchez "no quiere urnas porque no se ve capaz de tener una mayoría sin los separatistas". "Reto a Sánchez a que nos diga cómo piensa gobernar, porque yo no voy a gobernar nunca con los separatistas. No nos avergonzamos de defender la Constitución y la justicia", ha apuntado.

"Queremos ir a votar, como candidato me comprometo a respetar lo que sentencien los jueces, no lo que a mí me guste. Si les absuelven lo acataremos y si les condenan lo respetaremos", ha manifestado el presidente de Ciudadanos, destacando que para "reconstruir" el proyecto común español "hay que separar la justicia de las zarpas de los políticos".

Además, Rivera ha comentado que no quiere que el Parlamento "se convierta en un lugar de barro y de insulto". "No solo no tememos a los separatistas, sino que ya les hemos ganado en las urnas, en Cataluña. Ciudadanos les mira a los ojos de frente y les dice os vamos a ganar en las urnas", ha dicho.

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Durante su intervención, el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo ha pedido "tener un poder judicial independiente" ya que, a su juicio, una justicia independiente "es el mejor pilar para la democracia". "Sin una justicia independiente no hay democracia", ha concretado.

"Se les está diciendo a los jueces que pongan la sentencia que quieran, que nosotros vamos a anular la sentencia y vamos a conceder a los golpistas el indulto", ha criticado Gordillo, destacando que, aunque todavía no se ha celebrado el juicio del procés, "ya están indultando".

Por ello, se ha opuesto a que "se permita un indulto" a los que, en su opinión, han presuntamente cometido el "hecho más grave que puede cometer un político, que es el delito de rebelión". "Si el golpe de Estado no es delito, ¿qué es delito en España?", se ha preguntado el jurista.

Precisamente, el jurista ha calificado de "una ofensa total al poder judicial" que se hable de indulto cuando "estas personas están sin juzgar". "No podemos permitir lo que estamos sufriendo con este constante ataque a la independencia judicial. Vamos a terminar con los golpistas porque han ido contra la Constitución y contra el Estado de Derecho", ha indicado.

En este contexto, ha hecho hincapié en que en un Estado de Derecho "no caben las trampas, no cabe la sinvergonzonería y no cabe la corrupción". "El fin no justifica los medios, no todo sirve. Defendemos la ley por encima de todo", ha precisado.

Por último, Gordillo ha criticado que la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "es absoluta". "Hemos visto como PP y PSOE se han repartido los cromos. El nombramiento de vocales del Poder Judicial es la mayor vergüenza que se puede producir", ha sentenciado.