Rivera insta al Gobierno a dejar la "hipocresía" con la prostitución y abordar el debate sobre su regulación

Publicado 03/09/2018 16:14:55 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este lunes que el Gobierno debe "quitarse la venda de los ojos" y asumir la existencia de la prostitución "sin hipocresía" y ha abogado por la "regulación" de esta tarea para quienes la ejercen "de forma voluntaria y sin coacciones".

Rivera ha pedido abrir este debate tras la polémica por el registro de un sindicato de trabajadoras sexuales, que ha acabado con la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, tras reconocer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que desconocía esta autorización y pedir a la Abogacía que iniciase los trámites para declarar nula de pleno derecho la resolución.

Rivera ha defendido este lunes que la trata de personas y las mafias que explotan "a muchos hombres y mujeres" deben ser perseguidas "sin tregua", para lo que se ha mostrado abierto incluso a negociar la necesidad de "reforzar" un endurecimiento de la legislación.

Sin embargo, ha rechazado las posturas "prohibicionistas y puritanistas" que comparan las mafias con aquellas personas que quieren ejercer la prostitución "en libertad, sin coacción y sin juicios morales".

"No seamos hipócritas, poniéndonos una venda en los ojos no va a desaparecer la prostitución --ha sostenido--. Ojalá la prostitución no la ejerza nadie, pero si alguien quiere hacerlo con libertad y de manera voluntaria no puede estar desprotegido".

El líder de Ciudadanos ha asegurado que la prohibición de la prostitución "ya ha fracasado" en otros países en los que a cambio "proliferaron" las mafias. Por ello, considera "mucho más sensato, realista y valiente" abrir un debate "tranquilo y sereno" sobre su regulación.

Todo ello consciente de que quienes ejercen la prostitución de manera voluntaria son una minoría, según ha asumido Rivera, que ha aludido a estudios que señalan que entre el 70 y el 80 por ciento de quienes la ejercen lo hacen de manera obligada. Sin embargo, ha insistido en que ante esa minoría sólo hay dos opciones: "abandonarles y mirar para otro lado o ejercer un control y protegerles".

En cualquier caso, Rivera ha reconocido estar "sorprendido" por la actitud "conservadora" del PSOE, al que ha acusado de que no ser "capaz" de abordar debates "valientes" como éste o el de la gestación subrogada.