Rivera pide al Gobierno que active el 155 ante el "desacato" de JxCat y ERC al Supremo en el Parlament

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha preguntado este miércoles "dónde está el Gobierno de España" ante el "desacato" al Tribunal Supremo que, a su juicio, han cometido los partidos independentistas en el Parlament, y ha vuelto a instar al presidente Pedro Sánchez a activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En su última reunión, la mayoría independentista de la Mesa del Parlamento catalán avaló que, cuando las votaciones en comisión resulten en empate, tengan que contarse los diputados de cada grupo en el pleno incluyendo a los procesados por rebelión en relación con el proceso separatista. Junts per Catalunya y ERC han pactado que la Comisión del Estatuto del Diputado se reúna y elabore un dictamen sobre la suspensión y que se vote en el pleno, una decisión que Cs ve contraria al auto del TS que suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a cinco diputados en prisión provisional.

"Ayer en el Parlament volvimos a las andadas, los separatistas desacataron las decisiones del Tribunal Supremo" para "otorgar escaños a quien no los tiene", y eso implica la comisión de "posibles delitos", ha afirmado Rivera en rueda de prensa en el Congreso.

Ante esta situación, "¿dónde está el Gobierno de España?, ¿piensa seguir mirando hacia otro lado?", ha manifestado el presidente de Cs, que cree que el presidente Pedro Sánchez es capaz de no actuar contra las formaciones independentistas para no perder el apoyo de ERC y el PDeCAT en el Congreso. "No todo vale", no se puede "limpiar la imagen del nacionalismo y el populismo" para "ser presidente a cualquier precio", ha señalado.

APLICAR EL 155 PARA EVITAR LA VÍA JUDICIAL

En su opinión, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha desobedecido ahora al Tribunal Supremo igual que el pasado otoño los partidos separatistas en Cataluña dieron un "golpe a la democracia" al "saltarse la Constitución y el Estatut" y cometer una serie de "desacatos".

Por eso, Rivera ha preguntado a Sánchez "a qué espera para aplicar la Constitución en Cataluña" haciendo un requerimiento a Torrent y al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en virtud del artículo 155, porque "no puede ser que un Parlamento autonómico se declare rebelde ante la Justicia y que Torra diga que no va a acatar las sentencias judiciales". Se trata, ha apuntado, de "una medida política que puede evitar la vía judicial".