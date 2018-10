Rivera preguntará a Sánchez a quién apoyaría si tanto el PP como C's pudiesen gobernar

Actualizado 23/11/2015 15:25:44 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes que, cuando tenga ocasión, le gustaría preguntar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quién apoyaría su partido tras las próximas elecciones generales si tanto el PP como C's tuviesen opciones de formar gobierno.

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, Rivera ha destacado que varias encuestas publicadas recientemente sitúan a su partido como segunda fuerza más votada el 20 de diciembre, por detrás del PP y superando al PSOE. "La pregunta también sería si Sánchez apoyaría a Rajoy o a Ciudadanos", y esto "se lo quiero trasladar para saber su opinión", ha declarado.

El líder de la formación naranja no ha revelado si votarían "no" en la investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, o del aspirante socialista, Pedro Sánchez: "Nuestra Ejecutiva no se plantea supuestos de investidura de otros gobiernos".

Lo que sí ha dejado claro es que C's no formará parte de un Ejecutivo que no encabece y que tampoco firmará pactos de legislatura. "No vamos a apoyar a Sánchez ni a Rajoy; queremos ganarles, y si no podemos formar gobierno estaremos en la oposición", ha subrayado Rivera, que considera que "el cambio no vendrá apuntalando mayorías que no quieren un cambio".

En su opinión, lo que ocurre ahora "no es lo mismo" que lo que sucedió tras los comicios municipales y autonómicos de mayo, cuando Ciudadanos permitió la investidura de alcaldes y presidentes autonómicos del PP o del PSOE, ya que entonces su partido no tenía posibilidades de gobernar. Ahora, en cambio, "estoy compitiendo con ellos", ha resaltado.

PAPEL "AGLUTINADOR" DE C's

Aunque considera que lo "lógico" es que el partido más votado intente formar gobierno, ha indicado que "otra cosa es que lo consiga", ya que para eso hay que "seducir" a una mayoría parlamentaria. "Y si no hay gobierno de la lista más votada, veremos cuál es la situación", ha añadido.

El candidato de C's a La Moncloa ha advertido de que quien quiera gobernar tendrá que ofrecer a otras fuerzas "diálogo, cintura y capacidad de acuerdo", algo en lo que cree que su partido está mejor posicionado que otros por su "papel aglutinador, desde el centro político", que le permitiría formar "un gobierno para todos", no solo para sus votantes.

Cuando le han preguntado si le parece posible que en España se produzca una situación similar a la de Portugal, donde varios partidos de izquierda se han unido para evitar que gobierne la derecha pese a que ganó las elecciones, ha contestado que "cada país tiene sus circunstancias políticas". Pero "no es mi opción", ha agregado, "hacer frentes contra nadie, sea en el Gobierno o en la oposición".

C's, EXCLUIDO POR LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

También se ha pronunciado sobre la exclusión de C's y Podemos de la comisión dependiente de la Junta Electoral Central encargada de proponer la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de ámbito estatal y de titularidad pública.

A su entender, lo "lógico" es que un partido como C's, que está representado en el Parlamento Europeo, es la tercera fuerza a nivel municipal, tiene diputados en doce Cámaras legislativas autonómicas y figura en el segundo o el tercer puesto en las encuestas sobre intención de voto, estuviera en esa comisión. Por eso, Ciudadanos "estudiará" la posibilidad de recurrir dicha decisión.

En general, Rivera considera que "nadie entenderá" que formaciones como Podemos o C's no estén presentes en los distintos debates electorales o en las rondas de entrevistas, porque eso supondría "dejar fuera a casi la mitad de la población española, que los ha votado".

En este contexto, el presidente de C's ha criticado que Sánchez y Rajoy hayan rechazado varias propuestas de medios de comunicación para participar en debates, porque "los españoles se merecen" que los líderes políticos "den la cara" y expliquen sus programas electorales.

Esta actitud "les inhabilita para la nueva etapa política" ya que demuestra "un problema de regeneración democrática profunda en esos partidos", ha concluido, señalando que Ciudadanos ha aceptado todos los debates que les han planteado los medios y lo seguirán haciendo.