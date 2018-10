Rivera ve "engañoso" el debate sobre subir las pensiones y acusa a PP y PSOE de "no decir la verdad" a los españoles

Publicado 27/02/2018 12:49:13 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que el debate sobre la subida de las pensiones es "maniqueista y engañoso" y ha acusado al PP y al PSOE de "no decir la verdad" a los españoles y "no reconocer la heroicidad" de los pensionistas durante la crisis económica.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, Rivera ha lamentado que el debate sobre las pensiones es si suben "un euro o seis". A su juicio, hay que abordar las ayudas a la natalidad y la precariedad laboral: "Sin mayores cotizaciones y empleo digno no pagamos nuestras pensiones", ha sentenciado.

"Me alucina que el PP y el PSOE se batallen por un euro o seis y no digan la verdad, que es que hay un agujero tremendo y que hay que cambiar el modelo laboral y ayudar a la natalidad", ha señalado, remachando: "Pelearnos por un euro o cinco es un insulto". Además, ha reclamado "reformas" en vez de "parches" para solucionar este problema.

Asimismo, ha cargado contra 'populares' y socialistas porque cambian el criterio sobre la política de pensiones según están en el Gobierno o en la oposición: "Digamos la verdad, si no hay dinero no hay dinero. Lo que no puede ser es que cuando lo hace el Gobierno es contra los jubilados, y cuando lo hago yo va con los jubilados", ha apostillado Rivera.

Preguntado por el estado de las relaciones entre el PP y Ciudadanos, el líder del partido naranja sostiene que "fue muy difícil" tomar la decisión de apoyara un Ejecutivo en el que no confiaba. No obstante, ha dicho que fue la decisión "correcta" porque sirvió para "desbloquear" la situación y evitar terceras elecciones.

En esta línea, ha afirmado que "lo volvería a firmar", aunque ha admitido que el Gobierno podría "hacer más" y ser "más reformista": "En alguna materia económica (el PP) sí que ha ido cumpliendo, pero en tema de regeneración, de lucha contra la corrupción es un partido profundamente inmovilista", ha apuntado.