Robles advierte a un senador del PP con una querella por tratar de vincular al Ministerio de Defensa con el 'caso Koldo'

"Esto apesta a mafia y 'omertá' para ocultar la verdad y esconder la corrupción", asegura el senador Luis Santamaría

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado este martes al senador del PP Luis Santamaría Ruiz con una querella en su contra por intentar vincular a la cartera que dirige con la presunta corrupción que se investiga en el marco del 'caso Koldo', que no interpondrá porque el parlamentario tiene inmunidad.

En la sesión de control al Gobierno del Senado, Santamaría ha preguntado a la ministra "por qué utiliza el Ministerio de Defensa para esconder la corrupción de los socialistas contratando al mismo despacho que ofreció a Carmen Pano dinero a cambio de su silencio", citando informaciones que aseguran que un bufete de abogados "próximo al PSOE" ofreció 50.000 euros a la empresaria por negar los pagos que aseguró haber hecho a Ferraz.

En concreto, el senador 'popular' ha acusado a Robles, de la que ha dicho que "no es de fiar" de "dar" 30.000 euros a través del ministerio a un bufete de abogados "para proteger" al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y "a toda la corrupción de los socialistas". "Esto apesta a mafia y 'omertá' para ocultar la verdad y esconder la corrupción", ha asegurado. No obstante, no ha proporcionado más datos sobre el contrato en cuestión.

BATALLÓN DE AMIGAS DE ÁBALOS

El senador ha aprovechado para reprochar que, "mientras en Europa se habla de gasto en defensa y Ucrania", en España "se habla de cómo los socialistas dedican el dinero público de todos los españoles a pagar el sustento y los servicios sexuales que factura el batallón de amigas de Ábalos" y "de la corrupción que rodea" al presidente, Pedro Sánchez.

De su lado, Robles ha tildado la pregunta de "inaceptable desde todo punto de vista" por "querer vincular al Ministerio de Defensa" con "no sé qué trama" y le ha advertido que "no le acepta ni la pregunta ni las consideraciones".

"Las personas que trabajan en el Ministerio de Defensa son servidores públicos honestos y honrados", ha dicho al senador 'popular', al que ha reprochado buscar "sembrar la duda sobre el trabajo que se realiza". Así, le ha pedido "por favor" que o reformule la pregunta o que se disculpe con las personas que trabajan en el Ministerio de Defensa.

"Y le digo más. Tiene usted suerte de que tiene la inmunidad parlamentaria, porque si no, después de su intervención, yo le pondría a usted una querella", ha rematado la titular de la cartera de Defensa.