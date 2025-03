El PP avisa de que subir el gasto militar sin Presupuestos ni votos es fraude de ley y Robles presume de inversiones

La ministra recuerda que Rajoy no dio explicaciones cuando aceptó el compromiso del 2% y que su "motosierra" dificultó su cumplimiento

El PP ha advertido este miércoles de que aumentar el gasto en defensa a través de "enjuagues presupuestarios" y "de espaldas" a las Cortes constituye "un fraude de ley", a lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicando destacando el esfuerzo inversor que viene haciendo el Gobierno en esta materia, sacando adelante programas pese a tener los Presupuestos prorrogados desde 2023.

El diputado 'popular' Enrique Núñez ha interpelado a la titular de la cartera de Defensa para esclarecer cómo piensa el Ejecutivo gestionar el esfuerzo inversor comprometido en materia de seguridad y defensa y "cómo y cuándo" se procederá al rearme de las Fuerzas Armadas.

Así, ha reclamado a Robles una "estrategia coherente y duradera" en materia de defensa para que las inversiones no se produzcan a través de "enjuagues presupuestarios y trampantojos". "Los retales no son aceptables necesitamos una planificación clara y ejecutable, un esfuerzo sostenido y no un parche presupuestario", ha dicho Núñez.

GOBIERNO DIVIDIDO

Núñez también ha hecho hincapié en la demanda que el PP viene haciendo desde que el debate sobre el gasto en defensa saltó a la palestra: que todo lo que se decida en este ámbito pase por el Congreso. Así, ha afeado la intención hacerlo "de espaldas" al Parlamento.

"Constituiría no solo fraude de ley, sino una grave irresponsabilidad histórica", ha avisado, diciendo a Robles que, como responsable de la defensa en España, "tiene la obligación moral, política y constitucional de dar explicaciones ante esta cámara" porque el incremento del gasto "afectará a otras partidas", que no ha concretado.

"Su falta de transparencia, su opacidad y carencia de información a esta Cámara constituye un auténtico fraude a la soberanía nacional, una afrenta a la democracia y una anomalía institucional sin precedentes", ha asegurado el diputado 'popular'. A renglón seguido, ha sugerido que el Gobierno, que está "dividido" en esta cuestión, no acude al Congreso para "no incomodar" a los socios parlamentarios habituales, contrarios a esa subida.

56 PROGRAMAS DE ARMAMENTO, 43.000 MILLONES

Por su parte, Robles ha detallado que España tiene en marcha actualmente un total de 56 programas de armamento que suponen una inversión de 43.000 millones de euros. De ellos, 24 son programas especiales de modernización, como el de los vehículos 8x8 Dragón. Además, España participa en 18 proyectos OTAN de alta visibilidad, cuatro de ellos iniciados en los últimos 12 meses, y en 28 proyectos PESCO de la UE, de los que lidera cuatro, ha precisado.

"Somos el primer país miembro por retorno industrial y el segundo por proyectos liderados y el cuarto por entidades industriales nacionales que participan en los sucesivos ciclos anuales", ha continuado la titular de la cartera de Defensa, que también ha informado de que la industria de defensa crea 270.000 puestos de trabajo y de que España tiene un nivel de ejecución de sus inversiones del 99%.

Por otro lado, ha garantizado que España cumplirá con los compromisos adquiridos con la OTAN e invertirá más en defensa y ha precisado al diputado 'popular' que el Gobierno no tiene prevista una nueva estrategia de seguridad porque "sigue concibiendo la seguridad y la defensa como un bien público", y así seguirá siendo.

"CHOCANTE" QUE EL PP PIDA EXPLICACIONES

Por otra parte, Robles ha tildado de "chocante" que el PP reclame al presidente, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre sus planes para incrementar el gasto en defensa cuando los 'populares' no hicieron lo propio cuando estaban en La Moncloa.

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha reprochado a Robles durante la sesión de control al Gobierno del Congreso que Sánchez no haya informado a la Cámara Baja de cómo va a acometer la inversión de hasta un 2% del PIB en defensa que ha garantizado ni dé cuentas de los apoyos que tiene para hacerlo.

"Sabemos con los que no cuentan: la vicepresidenta primera del Gobierno de colisión que aquí pretende restar y no sumar (Yolanda Díaz) y poco podemos esperar de partidos que piden que España abandone la OTAN, huyen de la sala de prensa porque ven una bandera de España y no condenan a ETA", ha continuado la diputada 'popular', que también ha recordado que Sánchez en el pasado habló de "suprimir" el Ministerio de Defensa.

En esta línea, Fúnez ha afeado a la ministra que el Gobierno hable de "sentido de Estado" habida cuenta de los socios parlamentarios habituales del Gobierno y de que se "saltan la Constitución desde el día que llegaron" a La Moncloa.

UN GOBIERNO CON LAS MANOS ATADAS Y VACÍAS

Así, ha vaticinado que Sánchez hará este jueves "un papelón" en Bruselas "por no haber pasado por este parlamento previamente" porque "va a llegar con las manos vacías y atadas" por culpa de los socios. "Este es el Gobierno de la mentira y van a engañar a sus socios de Europa por mantener el apoyo de sus socios de investidura", ha rematado la diputada.

De su lado, Robles, que ha reiterado que el Gobierno cumplirá con los compromisos adquiridos con los socios, ha recordado al PP que los socios de la OTAN comprometieron la inversión de un 2% del PIB en defensa en la Cumbre de Gales de 2014, cuando Mariano Rajoy era presidente. Entre ese año y 2018, cuando Sánchez llegó al Gobierno, Rajoy subió el gasto en defensa del 0,92% al 0,93% del PIB.

"Y nunca dieron explicaciones de nada, se lo digo porque yo era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, así que resulta un poco chocante que ustedes pidan cuentas de aquellos que no hicieron", ha señalado la titular de la cartera de Defensa.

En esta línea, Robles ha acusado al PP de "recortar en todo" en aquellos años. "No había prácticamente nada de nada, entraron con la motosierra, reduciendo personal, material, sin programas de industria", ha manifestado.

Por último, ha recalcado que el Ejecutivo de Sánchez "cumple la Constitución" y su firme compromiso con la paz, asegurando que "es momento de estar todos juntos".