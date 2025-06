Robles afirma que ningún aliado de la OTAN llegará al 5% del PIB en defensa ante los reproches de oposición y socios

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que ningún aliado de la OTAN será capaz de cumplir el compromiso de invertir un 5% de su PIB en el ámbito de la defensa y de la seguridad, ante los reproches del PP, Vox, Sumar y ERC tras la cumbre de La Haya.

En la Comisión de Defensa del Congreso, la ministra ha negado que sea lo mismo invertir más en defensa que invertir más en la OTAN y ha matizado que la Alianza Atlántica ha acordado en La Haya que cada aliado invierta "lo necesario" para cumplir con los objetivos de capacidades fijados por los estamentos militares de la institución a principios de junio.

Dicho esto, sobre el porcentaje propuesto por el secretario general, Mark Rutte, ha precisado que el PIB de Estados Unidos no es el mismo que el de Montenegro y que, si alguno de los países pequeños destina el 5%, no gastará lo mismo que Alemania, Francia, Italia o España "ni de lejos". Por ello, ante la revisión de este año, España entendía que ese porcentaje "no puede cumplirlo ningún país" y trasladó que cumpliría con la inversión necesaria para alcanzar los objetivos de capacidades, en su caso un 2,1% de su Producto Interior Bruto.

Ahora, ha negado que los socios firmaran un compromiso en forma de "acuerdo político" para incrementar la inversión al 5% y ha calificado el documento de "declaración institucional y de voluntad" que incluye, en forma de anexos, una carta de Pedro Sánchez en la que reafirma el compromiso de España con la OTAN y con el cumplimiento de los objetivos de capacidades y otra de Rutte en la reconoce la "flexibilidad" de España para subir su inversión y que "acepta" la posición de nuestro país.

No obstante, como la OTAN marca un horizonte de diez años para revisar el compromiso del 5%, la ministra ha querido mostrarse cautelosa. "Vamos a ver si esos países que se han comprometido, lo cumplen. Las industrias no tienen capacidad de absorber el 5% ahora. Así que cada país sabrá si es capaz de llegar y si tiene una industria capaz de dar respuesta", ha rematado.

UNA ACTITUD LESIVA PARA LOS ESPAÑOLES

La titular de la cartera de Defensa ha recibido reproches a cuenta de la cumbre de la OTAN tanto de la oposición como de sus socios. El portavoz del PP en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Carlos Rojas, ha recriminado a Robles el "controvertido papel" de Sánchez en la cita de La Haya y una actitud que, a su juicio, resulta "lesiva para los intereses generales de los españoles". Además, ha asegurado que el presidente hizo un "uso partidista" de la política de defensa y ha advertido de que esta no puede usarse "para jugar en clave interna".

El portavoz de Vox, Alberto Asarta, ha apremiado a Robles y al Gobierno a subir más el gasto, porque la seguridad y la defensa de España y el conjunto de los aliados "no es gratis". "Ahora toca hacer un esfuerzo", ha señalado. No obstante, cree que Sánchez hizo "un ejercicio de filibusterismo" porque "sabe" que no alcanzará la cifra propuesta en 2035.

Por su lado, el portavoz de Sumar ha recordado a la ministra que los 10.471 millones invertidos este año en el marco del plan de seguridad y defensa para llegar al 2% del PIB "se podrían haber invertido en cuestiones sociales". En referencia a la cumbre de la OTAN, se ha centrado en la "actitud de vasallaje", de "lamebotas" y de "bufón" de Rutte con Trump. "Debería darnos vergüenza y no ajena, porque se supone que este señor representa a Europa", ha lamentado.

También ha recriminado a la ministra el portavoz de ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal. Le ha preguntado el motivo para firmar el documento si el Gobierno no tiene intención de llegar al 5% y ha sugerido que ha sido una fórmula de "sacar del foco los casos de corrupción" que presuntamente afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y el PSOE.