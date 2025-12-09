Robles alienta a las mujeres a denunciar el acoso sexual en cualquier ámbito y pide apoyo para las que lo sufren

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Congreso. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha animado este martes a las mujeres víctimas de acoso sexual a denunciar su situación y ha pedido apoyo para las que lo sufren. "Ya basta de tanto machismo", ha reclamado, en plena polémica del PSOE por los presuntos acosos del dirigente socialista Francisco Salazar.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Robles ha hecho un llamamiento "a todas las mujeres, en cualquier ámbito y no solo en el PSOE, que cuando se consideren víctimas lo denuncien, sin miedo, con nombres y apellidos".

La ministra considera que las mujeres siempre deben recibir apoyo, aunque no se ha referido expresamente al 'caso Salazar', reactivado tras conocerse que las denuncias contra este dirigente socialista desaparecieron y que el PSOE no había actuado en cinco meses. Robles ha subrayado que la sociedad ya no puede "aceptar el machismo". "Ya basta de tanto machismo", ha reclamado.