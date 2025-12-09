Robles alienta a las mujeres a denunciar el acoso sexual en cualquier ámbito y pide apoyo para las que lo sufren

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Congreso.
Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Congreso. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 13:54
Seguir en

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha animado este martes a las mujeres víctimas de acoso sexual a denunciar su situación y ha pedido apoyo para las que lo sufren. "Ya basta de tanto machismo", ha reclamado, en plena polémica del PSOE por los presuntos acosos del dirigente socialista Francisco Salazar.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Robles ha hecho un llamamiento "a todas las mujeres, en cualquier ámbito y no solo en el PSOE, que cuando se consideren víctimas lo denuncien, sin miedo, con nombres y apellidos".

La ministra considera que las mujeres siempre deben recibir apoyo, aunque no se ha referido expresamente al 'caso Salazar', reactivado tras conocerse que las denuncias contra este dirigente socialista desaparecieron y que el PSOE no había actuado en cinco meses. Robles ha subrayado que la sociedad ya no puede "aceptar el machismo". "Ya basta de tanto machismo", ha reclamado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado