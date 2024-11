Robles asegura que ya hay militares en todas las localidades, pero reconoce el difícil acceso a algunas zonas

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado en la noche de este sábado que "los militares están en todas las localidades donde ha habido daños" causados por la DANA que ha asolado el este del país y con especial virulencia a la Comunidad Valenciana.

Con todo, en una entrevista en Ondacero recogida por Europa Press, la ministra ha matizado que "a lo mejor a algunas zonas concretas no se puede llegar porque es muy difícil, pero se está en ello".

"Es muy difícil llegar en determinados momentos a los sitios, no es fácil, hace falta una maquinaria especial", ha comentado en el transcurso de la entrevista para constatar que "va a llevar tiempo", en tanto que ha asegurado que "los militares van a estar".

Por otra parte, preguntada por el número de desaparecidos (algunos medios los cifran en 1.900 en base a un acta de la reunión de emergencias del Centro de Coordinación Operativa Integrada), ha apuntado que al ministerio no se le ha trasladado nada al respecto y que, en lo referente a sus capacidades, desconoce en este momento el número de personas desaparecidas: "No lo sabemos".

En un plano más amplio, Robles ha señalado que al cierre de este día ya hay 2.000 militares desplegados en el terreno procedentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y ha reseñado que hace escasos minutos han partido desde Colmenar (Madrid) dos helicópteros de transporte con material y alimentos.

"El compromiso del ejército es total y absoluto; vamos a estar el tiempo que haga falta", ha aseverado para seguidamente agregar que el número de efectivos militares desplegados se irá incrementando en los próximos días.

En paralelo, la ministra ha remarcado que los números no son suficientes si no se ven acompañados de una organización y logística: "Es necesario que haya un mando, un control y una coordinación; no basta con que haya muchas personas que acuden a un sitio, tienen que responder a un plan", ha apuntado.

En ese sentido, ha citado a un general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para señalar que "ese exceso de personas a lo mejor lo que puede hacer es complicar más la actuación de aquellos que están técnicamente preparados, que tienen instrumentos y demás", ha englobado sobre la afluencia desmedida de personas en el terreno, si bien ha celebrado el carácter "muy solidario" de España.

De su lado, Robles ha comentado, en relación a la morgue provisional con cabida para 300 fallecidos que ha dispuesto el Ejército en el terreno, que "en este momento está ocupado ya por 150 personas"; en esa línea, ha apuntado que "si fuera necesaria más [capacidad], y ojalá no lo sea, actuaríamos en consecuencia".

Sobre la sucesión de acontecimientos y decisiones en la Comunidad Valenciana al principio de esta crisis, la ministra ha declarado que fue la Dirección de Emergencias, bajo el mando autonómico, la que decidió, sectorizó y asignó a la UME la zona de Utiel y Requena.

"Todo el mundo se ha visto superado por la magnitud", ha acompasado y ha reseñado que el presidente Mazón pidió luego más militares en el terreno.

"No es una decisión política, esta es una decisión técnica, se consideró que la zona donde podía haber mayores daños era la zona de Utiel y Requena y, por eso, se encargó que esa zona de Utiel y Requena fuera para la UME", ha englobado sobre esos primeros momentos de crisis y, momento después, ha expuesto que "hasta al técnico más avezado le hubiera costado tomar decisiones adecuadas".

Así, ha manifestado que lo importante ahora es el compromiso del Ejército y del Gobierno de España "de que van a estar ahí, hasta el final, con las personas vivas y con las personas fallecidas".

De cara al futuro, Robles ha puesto el foco en la importancia de que las conclusiones que se saquen sobre este episodio y sus responsabilidades se hagan en base a la racionalidad y la frialdad, no desde la ira. A la par, ha señalado que "no es el momento" de abordar temas jurídicos como si hubiera sido preferible declarar el Estado de Alarma.