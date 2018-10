Robles considera "insólito" que el Supremo revise la sentencia sobre las hipotecas: "No comparto el pronunciamiento"

Publicado 23/10/2018 9:09:30 CET

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tachado este martes de "insólita" la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia sobre a quién corresponde pagar el impuesto de las hipotecas y ha asegurado que "no puede compartir" el criterio del presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez Picazo.

Después de que Díez Picazo dejara en el aire la decisión del tribunal de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo, Robles ha tachado de "insólito" lo vivido la semana pasada en el Supremo y ha lamentado que la decisión del presidente desacredita la labor de los compañeros de la Sala Tercera, en la que Robles desempeñó su carrera antes de incorporarse a la política.

"Me parece insólito es que una vez se haya dictado una resolución a continuación el presidente salga a descalificar a los magistrados diciendo que se va a convocar un pleno", ha recalcado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, añadiendo que en su trayectoria no había visto una situación así.

"No comparto en absoluto el pronunciamiento del presidente de la sección, efectivamente la imagen que se da es que ante una sentencia que puede afectar a los intereses de los bancos se convoca un pleno. No me ha gustado", ha asegurado la ministra.

Para Robles la imagen que se da "no es buena" porque puede quebrar la imagen de seguridad jurídica que debe ofrecer el Supremo. "No obstante, conozco a los magistrados y que la gente sepa que la decisión final se tomará desde la responsabilidad de Estado", ha alegado.