Robles cree que Sánchez señala fallos de Marruecos con "conocimiento de causa" y garantiza que colaborarán con Tardón

La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que comparte "plenamente" las declaraciones del presidente del Gobierno señalando "fallos" de Marruecos en el control de la frontera cuando se produjo la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, unas palabras que, a su juicio, Pedro Sánchez pronunció con "conocimiento de causa", y ha garantizado que el Gobierno colaborará con la jueza María Tardón, instructora de la causa penal abierta en la Audiencia Nacional por este episodio.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Robles ha subrayado que la fronteras "son compartidas" y ha reiterado, como ha venido haciendo en las últimas semanas, que "Marruecos tendrá que asumir también las responsabilidades" sobre unos sucesos que han costado la vida a más de 140 personas en el mar.

QUIEN TENGA QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES, QUE LAS ASUMA

"Marruecos y España tienen un problema importante, son países vecinos y lo más esencial para nosotros es la buena convivencia con Marruecos", dicho, incidiendo que, en todo caso, "quien tenga que asumir responsabilidades, las asuma".

Tras volver a proclamar una vez más y "sin ninguna duda, la españolidad de Ceuta y Melilla", Robles ha aprovechado para dejar constancia de su "compromiso" por "convicción" y "profesionalidad" en apoyar a la jueza que instruye el caso en la Audiencia Nacional.

"Vamos a colaborar con ella hasta el final", ha prometido, después de que algunos miembros del Gobierno criticasen a Tardón por dar órdenes a la Policía de no dar cuenta a Interior del informe que ella les encargó sobre lo sucedido en Ceuta y recordaran su pasado como concejala del PP.