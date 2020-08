Robles critica que Ayuso pida que el Gobierno actúe con los rebrotes cuando antes criticaba el mando único

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido "coherencia" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta haya acusado de dejación de funciones al Ejecutivo socialista. No comprende que ahora pida que el Gobierno intervenga por los rebrotes de coronavirus cuando fue crítica con el mando único durante el estado de alarma.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha recordado que se criticó mucho al Gobierno porque "se decía que las Comunidades Autónomas eran las competentes". "Hubo descalificaciones al presidente por hacer lo que antes se criticaba y ahora se quiere", ha incidido, para luego añadir que en política "no vale todo".

Al hilo, Robles insiste en que el Ejecutivo tiene como prioridad salvar vidas por lo que, añade, "sería bueno que quienes tienen responsabilidades políticas sean coherentes", y ha insistido en que Díaz Ayuso fue de las más duras en su crítica.

En este sentido, la ministra ha lamentado que se haya querido hacer política para desgastar al Gobierno con la pandemia, por lo que ha pedido al PP "sentido de Estado" y les ha afeado que hayan antepuesto intereses partidistas a la salud de los ciudadanos. "El pp no ha estado a la altura de las circunstancias", ha indicado.

LAS LEYES ACTUALES SON "SUFICIENTES"

Además, ha mostrado su sorpresa por la petición del Gobierno de Ayuso de que se reformen las leyes sanitarias para evitar que decisiones judiciales paralicen medidas como la de condicionar fumar en la calle o que se cierren discotecas. Y ha recordado que cuando se declaró el estado de alarma, el PP dijo que con las leyes sanitarias era suficiente.

Así, apunta que ahora que desde el Gobierno 'popular' de la Comunidad de Madrid no se comparte una resolución judicial, "esas leyes tan buenas hay que modificarlas", y al hilo ha recordado que fue en 2015 durante el gobierno de Rajoy cuando se modificó la ley que atañe a lo Contencioso-Administrativo y se fijó el control judicial de aquellas medidas sanitarias que limitaran derechos.

En este punto, Robles ha subrayado que cualquier tipo de restricciones de derechos tiene que tener control judicial porque España "es una democracia" y por tanto no puede ser que el poder Ejecutivo limite derechos sin control judicial. "No hay nada peor que legislar en caliente. Las leyes deben ser fruro del rigor y la serenidad", ha indicado, para luego añadir que las leyes actuales le parecen "suficientes" para la situación que se vive actualmente.

"Pero no quiere decir que no se puedan modificar, deben evolucionar, pero no que se modifiquen en virtud de una resolución judicial que guste más o menos", ha añadido.

NO HAY PETICIONES DE LAS CCAA AL EJÉRCITO

Por otro lado, Robles ha señalado que si bien el Ejército cuenta con sus propios rastreadores, hasta la fecha no ha recibido petición por parte de ninguna Comunidad Autónoma para que las Fuerzas Armadas apoyen en ese campo. "El ejercito siempre está para ayudar a los ciudadanos en todo lo que sea necesario", ha añadido tras ser preguntada sobre si actuarían en caso de que las CCAA lo solicitaran.

Precisamente, Robles apuntó la semana pasada en una entrevista con Europa Press que el Ejército tiene capacidad para formar a 2.000 rastreadores militares que pondría a disposición de las comunidades autónomas si así lo solicitaran como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Con todo, la ministra ha insistido en que las competencias en materia de Sanidad son de las diferentes comunidades, aunque ha apostillado que en el ámbito de la cogobernanza el Gobierno tiene claro que hay que abordar la situación desde la máxima responsabilidad.

En este sentido, ha apuntado que el Ejército no ha realizado nuevas desinfecciones relacionadas con la pandemia desde el Estado de Alarma dado que el país no está en la misma situación en la actualidad. "Hay números importantes de contagios, pero la situación no es igual a cuando se declaró el estado de alarma", ha incidido.