Robles dice que el Gobierno no ha rectificado con Felipe VI y recalca que el Rey "siempre" ha ido "donde ha querido"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el Gobierno no ha rectificado con el Rey Felipe VI, después de que éste viaje el viernes a Barcelona tras no acudir a la entrega de despachos de jueces en Cataluña, y ha insistido en que el monarca "ha ido siempre a donde ha querido".

"No lo veo una rectificación. El Rey ha ido siempre a donde ha querido y cuando ha querido. En este momento va a Cataluña porque entiende que hay un acto en el que su asistencia es conveniente", ha explicado en declaraciones a los medios tras la presentación del libro 'Historia de la Armada. Páginas de la Historia de España escritas en la mar', presentado en el Cuartel General de la Armada.

En este sentido, Robles ha señalado que "nos tenemos que acostumbrar" a que el Rey es el Jefe del Estado en "una monarquía parlamentaria y constitucional" y que es "una pieza clave de nuestro sistema democrático".

Preguntada sobre las dudas del Ministerio de Sanidad con los datos de la pandemia en la Comunidad de Madrid, la ministra ha afirmado que "no es el momento de entrar en discusiones políticas" y ha pedido "trabajar por todos los ciudadanos" de la región madrileña porque "la confrontación no ayuda". "No me van a encontrar en ningún tipo de reproche", ha zanjado.

Sobre el ofrecimiento de rastreadores militares por parte de su departamento, Robles ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, propuso "2.000 rastreadores o más si eran necesario" y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pidió 150.

"Madrid tendrá que decir si 150 rastreadores son o no son suficientes", ha dicho Robles, que ha insistido en la oferta de Defensa para aportar más personal en las labores de rastreo. "La Comunidad tiene que decir, puesto que está tan preocupada por los datos, si son suficientes", ha insistido.

Respecto a la presentación del libro, Robles ha recordado que "conocer la historia" y "no caer en el provincianismo" o en "cuestiones pequeñas" como la "confrontación" demuestra que "hay que avanzar siempre".