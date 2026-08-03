Robles exige a Marruecos investigar la entrada masiva en Ceuta y defiende a los servicios secretos españoles

Sigue en directo la entrada de migrantes a Ceuta desde Marruecos

La ministra de Defensa, Margarita Robles atiende a los medios en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España).
La ministra de Defensa, Margarita Robles atiende a los medios en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España).- Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 3 agosto 2026 13:49
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   ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

   La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado a Marruecos que investigue "hasta el final" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha defendido la labor de los servicios de inteligencia españoles, tanto los de su departamento como los que dependen de Interior.

   En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la base área de Zaragoza, Robles ha dejado claro que no la van a "pillar en ningún tipo de discusión" sobre el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria y ha ensalzado el trabajo del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, quienes colaboran también con otros servicios de aliados extranjeros.

   Robles ha querido mostrar su reconocimiento a los profesionales "excelentes" que componen los servicios de inteligencia y ha destacado que su labor es muy valorada a nivel europeo.

CEUTA Y MELILLA NO SE TOCAN

   Dicho esto, la ministra ha proclamado que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", enfatizando que el Ejército va a estar siempre apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.

   Asimismo, ha advertido que las mafias o quien "haya consentido o tolerado" esta entrada masiva de migrantes "tendrá que asumir responsabilidades" por esta crisis.

CONDENA QUE SE ECHE A JÓVENES A LA "MUERTE"

   Por tanto, ha solicitado al Gobierno de Marruecos que investigue lo "ocurrido" y "llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos" en la frontera con Ceuta y Melilla. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha exclamado Robles.

   Es más, ha agregado que "no puede ser" que se utilice a menores "echándoles a la muerte sin más" y ha afirmado que la responsabilidad de las muertes que han tenido lugar en esta crisis es quien "organiza por medio de mafias y "engaña a personas" diciéndoles que van a entrar "irregular e ilegalmente". "Eso son los responsables", ha concluido.

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