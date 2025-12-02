Robles insta a Junts a tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos y no pensar "en clave interna partidista"

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha urgido este martes a Junts a tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos y no pensar "en clave interna partidista", después de iniciar Pedro Sánchez un acercamiento para mitigar las consecuencias de la ruptura anunciada por la formación independentista.

Sánchez ha anunciado este martes la aprobación de medidas reclamadas por Junts, como un real decreto para "flexibilizar" las finanzas de los ayuntamientos, con las que el Gobierno espera seguir trabajando con el partido de Carles Puigdemont para los dos años que quedan para el final de la legislatura.

A juicio de Robles, Junts tiene que "intentar pensar en las necesidades de los ciudadanos más allá de las claves internas políticas", y ha defendido la labor del Gobierno para con los catalanes aludiendo al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Collserola para contener el brote de peste porcina.

"Voy a poner un ejemplo que para mí es significativo y que no es un tema menor: en este momento la UME está ayudando en Cataluña precisamente en los trabajos para tratar de perimetrar y dar una salida a la peste porcina", ha ilustrado en declaraciones a los medios en el pasillo del Senado.