Robles pide dejar que las víctimas decidan cuándo celebrar el funeral de Estado y no usarlo políticamente

1045772.1.260.149.20260126124336 La ministra de Defensa, Margarita Robles - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La ministra aconseja esperar al final de la investigación para determinar las causas del accidente de Adamuz MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes que se deje que sean las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos, decidan cuándo celebrar el funeral de Estado y ha reclamado a la oposición que no lo use políticamente.

Preguntada en los pasillos del Congreso por el aplazamiento del funeral de Estado por las víctimas de Adamuz, la ministra ha respondido que "hay que estar siempre a lo que las víctimas consideren oportuno, y lo que las víctimas decidan es suficiente".

Los funerales son "siempre" para "dar consuelo" a las víctimas, y si ellos "no quieren, no pueden o entienden que no es el momento, "máximo respeto", ha manifestado la ministra, para cargar contra aquéllos que quieren hacer "una utilización política" de los funerales.

"Dejemos que las víctimas decidan ellos cómo quieren recibir el consuelo, estemos con las víctimas y en lo que ellas decidan, sin utilización política de ningún tipo", ha insistido, antes de comparecer en la Comisión de Defensa.

La ministra también se ha referido a la tragedia de Adamuz en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que la rotura de la vía que provocó el descarrilamiento haya emergido como la hipótesis más probable. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que se rompió en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025.

En su opinión, hay que esperar al final de la investigación para conocer las causas del accidente. De hecho, Robles ha rehusado abordar las causas, alegando que "no es técnica ni conoce los mecanismos", pero ha insistido en aguardar los resultados de la investigación judicial y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). En este contexto, ha pedido también que se les deje "trabajar libremente". "Yo, mientras tanto, no estoy capacitada", ha recalcado.

LO IMPORTANTE ES QUE SE SEPA LA VERDAD

La ministra considera que "lo importante es que se sepa la verdad" y cree que lo importante ahora es "apoyar" a los familiares de las víctimas y a los heridos. "A ellos les debemos saber lo que de verdad ocurrió", ha hecho hincapié.

Robles ha reconocido el "esfuerzo informativo" de Puente y ha llamado a no derivar el asunto a "otras cuestiones", como comparar esta desgracia con la de la dana en Valencia, "por respeto a las víctimas y a los ciudadanos españoles que cogen cada día los trenes. A su juicio, es el momento de "devolverles la confianza, y no es la confrontación con lo que se devuelve la confianza", ha insistido.

En concreto, y en lo que se refiere a su competencia tras el siniestro ferroviario, la titular de Defensa ha recalcado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se puso a disposición de las autoridades andaluzas desde el principio.

"Ha estado en todo momento con las competencias que se le han asignado: el levantamiento de vagones y velando a los cadáveres en morgues provisionales", ha explicado la ministra, que ha puesto de relevancia que fue "una labor difícil".

Por otro lado, Robles ha lamentado que "se espere a que haya desgracias y tragedias para echarse encima" de las autoridades. "No siempre es el momento político para enfrentarnos los unos a los otros, no estamos dando buena imagen", ha dicho, antes de pedir "dejar este debate a un lado" mientras se desarrollan las investigaciones.