Robles responde a la Comunidad de Madrid que los militares nunca están "extenuados" y no dejaron nada por terminar

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que los miembros de las Fuerzas Armadas nunca están "extenuados" en el cumplimiento de sus funciones y "no dejaron ningún trabajo por terminar" en la Comunidad de Madrid tras el paso de Filomena.

Robles ha respondido así al consejero de Justicia e Interior del Gobierno regional de Madrid, Enrique López, quien aseguró que el Estado había pedido ir "desescalando" a la Unidad Militar de Emergencias (UME) porque estaban "absolutamente extenuados".

"La UME ha estado trabajando hasta el final y no está extenuada nunca", ha reivindicado este jueves Robles en una visita a la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. Según ha recordado, la unidad de emergencias está formada por un total de 3.500 efectivos, pero hay 120.000 militares en total en las Fuerzas Armadas.

Tanto en Madrid como en otras provincias como Guadalajara o Toledo, Robles ha recordado que la UME ha trabajado de la mano del Ejército de Tierra y "no ha dejado ningún trabajo por terminar". "Las Fuerzas Armadas, que en su conjunto nutren a la UME, no están nunca extenuadas", ha insistido atribuyendo las palabras del consejero a que "quizá" no contaba con la información "precisa".

De hecho, ha apuntado que en su visita a la Brigada de Sanidad ha conocido el esfuerzo que realizaron sus miembros para contribuir a las labores de ayuda por el temporal Filomena, "ofreciéndose incluso cuando están fuera o de permiso".



539263.1.260.149.20210121131134