Robles ve con "escepticismo" la nueva ronda de contactos con Rusia y cree que las cesiones le corresponden a Ucrania

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "escéptica" con la próxima ronda de contactos de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y ha defendido que los ucranianos tienen que ser quienes decidan "cómo, cuándo y en qué condiciones" se dan las cesiones territoriales y los acuerdos de paz.

En el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, Robles ha pedido ser "conscientes de que la paz hay que trabajarla cada día", aunque, preguntada por la próxima ronda trilateral, ha mostrado cautela.

"Yo soy escéptica porque creo que para [Vladimir] Putin está teniendo muy poco coste [la guerra]. Para él, las vidas humanas, no ya de los ucranianos, sino incluso de los rusos, tiene muy poco valor", ha expresado Robles en una entrevista en 'La linterna' de la 'COPE', donde, no obstante, ha instado a que las negociaciones "funcionen".

La ministra ha incidido en que "cualquier proceso de diálogo siempre supone un avance", pero ha reclamado que sean "los ucranianos los que deciden cómo, cuándo y en qué condiciones" se da la paz, ya que es a ellos a quienes corresponde decidir sobre posibles cesiones territoriales.

"Evidentemente en un diálogo para terminar una guerra siempre tiene que haber cesiones, (...) pero solamente los ucranianos pueden decir hasta qué punto están dispuestos a ceder", ha reiterado.

UN PROCESO "LENTO Y FRUSTANTE"

Robles también ha remarcado que, tras años de guerra, el proceso está siendo "lento, frustrante", sobre todo con "un invierno especialmente duro".

"Con los drones se han destruido las instalaciones energéticas, la gente está a menos 25 grados, sin luz, sin calefacción, en unas condiciones absolutamente terribles. Entonces, esperemos que estas conversaciones de paz supongan un avance", ha manifestado.

En ese sentido, ha recordado que ahora la llamada "guerra híbrida" implica un escenario bélico que va más allá del "campo de batalla", con ataques en el ciberespacio y "sabotajes" que pueden afectar también a los países vecinos.

En ese punto, ha argumentado que invertir en defensa y ciberseguridad es "invertir en paz". "Creo que esta guerra en el siglo XXI nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos", ha remachado.

Por otro lado, ha cuestionado la "equidistancia" de quienes "justifican" las acciones del presidente ruso en Ucrania. "El señor de la guerra es Putin, a quien hay que denunciar y quien tiene que ir a los tribunales penales internacionales. Y hay que dejarlo clarísimamente, en esto no puede haber ninguna equidistancia", ha aseverado.