Rodalies opera parcialmente este sábado en toda Catalunya por revisiones en la infraestructura

Archivo - Una persona en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Rodalies se está viendo afectado con cortes y retrasos en la mayoría de sus líneas este sábado, a causa de revisiones en la infraestructura para evitar nuevos desprendimientos, después del corte de la R1 este viernes entre Blanes y Maçanet-Massanes (Barcelona) por un desprendimiento de tierra, según ha informado Renfe en un comunicado.

Este comunicado llega después de que sobre las 3.30 horas de la madrugada de este sábado el Departamento de Territorio de la Generalitat anunciase que, tras 8 horas de reunión, Adif y Renfe habían comunicado al Govern la "incapacidad de operar el servicio ordinario de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria" para este sábado, según informaban en un apunte en X recogido por Europa Press.

A partir de las 9 horas está prevista una nueva reunión entre el Govern, Renfe y Adif en la conselleria de Territorio para tratar la situación.

Según Renfe se están haciendo "revisiones exhaustivas con ingenieros geotécnicos" que evaluarán los puntos con riesgo de desprendimientos.

ESTADO DE LAS LÍNEAS

Respecto al estado de las líneas de Rodalies, Renfe ha informado que en la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes se ha establecido un servicio alternativo por carretera, así como entre Badalona y Montgat (Barcelona), mientras que en el resto de la línea circulan dos trenes por hora y sentido.

En la línea R2 Sud se ha establecido servicio alternativo por carretera entre Castelldefels y Garraf (Barcelona); en la línea R3 hay servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig, La Garriga y Ribes (Barcelona) y no se presta servicio entre Ribes y Puigcerdà (Girona) por causas meteorológicas.

Respecto a la línea R4 hay servicio alternativo por carretera entre Terrassa y Martorell (Barcelona) y entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mientras que entre Manresa y Martorell Central se presta servicio en horario habitual y entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Sant Sadurní d'Anoia circula un tren por hora y sentido con nuevos horarios.

Según Renfe la oferta de trenes es la habitual en las líneas R2, R2 Nord y R8, así como en la R16 y R17, y se ha establecido servicio alternativo por carretera en la R11 entre Figueres y Portbou (Girona); en la R13 entre Sant Vicenç de Calders y Lleida; en la R14 entre Reus (Tarragona) y Lleida; en la R15 entre Reus y Riba-roja (Tarragona) y en la RL4 entre Manresa y Cervera (Lleida).

Además, Renfe ha reforzado los auxiliares de información y de atención al viajero en las estaciones afectadas.