La portavoz del Gobierno desmiente "diferencias de fondo" en la reforma laboral y rechaza que se esté "tutelando" a Díaz

Rodríguez afirma que han sido PSOE y Podemos quienes han alcanzado el acuerdo sin que participara Pedro Sánchez en los trabajos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno ha reiterado, tras el comunicado emitido hoy por Moncloa sobre la metodología para negociar la reforma laboral, que no hay "diferencias de fondo" en cuanto al contenido y ha rechazado que el acuerdo suponga "tutelar" a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Nunca ha habido diferencias de fondo, reitero", ha afirmado la Portavoz del Ejecutivo, quien ha insistido en que estaban "hablando del método" y ha querido dejar claro que los trabajos para alcanzar un acuerdo se han enmarcado entre el PSOE y Unidas Podemos y que "el presidente no ha participado" de ellos.

Fuentes del Ejecutivo han señalado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han llegado a hablar de este asunto y que ya el martes, antes de la reunión del Consejo de Ministros, abordaron la cuestión los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, de Hacienda, María Jesús Montero, de Derechos Sociales, Ione Belarra e Igualdad, Irene Montero.

De hecho, el comunicado con el acuerdo ha sido emitido por la Secretaría de Estado de Comunicación y en su punto segundo precisa que el próximo 2 de noviembre, Pedro Sánchez convocará una reunión con las vicepresidentas primera y segunda y los ministerios de Hacienda, Seguridad Social, Educación y Formación Profesional "para fijar la posición del Gobierno en la mesa de Diálogo Social, en los términos del acuerdo del Gobierno de Coalición".

Sin embargo, al ser preguntada por este planteamiento, el de "fijar la posición" por parte de todo el Gobierno, Isabel Rodríguez ha insistido en que las discrepancias no eran de fondo.

INTERACTUAR EN LA MESA DE DIÁLOGO CON DEBATES VIVOS

En este sentido, la Portavoz afirma que "hay una base importante" de lo que se quiere hacer: "está escrito". Pero considera que lo "más importante de una reforma que pretende ser estructural es interactuar en esa mesa de diálogo".

Por eso, ha añadido que lo que han hecho es acordar verse antes de acudir a la mesa de diálogo, participar en ella en directo y después "valorar esos trabajos". Se trata, ha recalcado, de "debates vivos".

Además, ha rechazado que se quiera "tutelar" a la vicepresidenta segunda del gobierno en la negociación de la reforma laboral. "No se trata de tutelar, sino de compartir y enriquecer. Esa es la filosofía", ha exclamado al mismo tiempo que apuntaba a que el secretario de Estado de Trabajo será quien lidere la reunión y la presida, dado que es su "competencia", pero dejando claro también que participarán en los trabajos los ministerios de Seguridad Social, Formación, Economía y Hacienda.

Y aunque ha dicho que valoran los "trabajos previos", ha considerado que ahora que se está en la parte final es "enriquecedor" que se incorporen a ella los criterios de los Ministerios que tienen que llevarla a la práctica.

Esto supone, según Isabel Rodríguez, ser "rigurosos" en la implicación de los ministerios y que el Gobierno participe en la coordinación "antes, durante y después de la mesa de diálogo".

Isabel Rodríguez tampoco ha querido entrar a debatir con las afirmaciones de Unidas Podemos de que las propuestas laborales en la mesa de diálogo son suyas. Ha sonreído con ironía al tiempo que afirmaba: "A mi no me van a ver discutir en esos términos porque quiero hablar en nombre de todo el Gobierno, todo esto no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos, por los trabajadores, no merece la pena esa discusión o que no vaya a compartirla en esos términos".